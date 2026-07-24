Cofepris descarta Cyclospora en lechugas de Taylor Farms México tras análisis de laboratorio

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Foto: AFP

La Secretaría de Salud informó que los análisis realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en lechugas y agua de la planta de Taylor Farms México resultaron negativos a Cyclospora cayetanensis, el parásito asociado a un brote de enfermedades gastrointestinales investigado por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado conjunto, las pruebas fueron realizadas por el Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris mediante métodos moleculares estándar de PCR en tiempo real y no detectaron la presencia del parásito en las muestras analizadas.

La Secretaría de Salud (@SSalud_mx ) informa que fue Negativo el resultado de los análisis realizados por Cofepris para la detección de Cyclospora cayetanensis en lechugas de la planta de Taylor Farms en México.



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¿Qué encontró la Cofepris en la inspección?

Entre el 18 y el 20 de julio, personal de la Cofepris realizó una visita de inspección sanitaria a la planta de Taylor Farms México, acompañado por especialistas de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Durante la revisión se tomaron:

Cinco muestras de lechuga iceberg

Cinco muestras de producto terminado (lechuga picada, lavada y desinfectada)

Cuatro muestras de agua para análisis microbiológicos y fisicoquímicos

La dependencia informó que las 10 muestras de lechuga dieron resultado negativo a Cyclospora cayetanensis y que las pruebas realizadas al agua tampoco detectaron coliformes fecales, además de cumplir con los parámetros fisicoquímicos establecidos en las normas nacionales.

Taylor Farms presentó sus controles de inocuidad

La Secretaría de Salud señaló que la empresa presentó evidencia de sus sistemas de control e inocuidad alimentaria durante toda la cadena de producción.

Entre ellos se encuentran esquemas basados en HACCP, Codex Alimentarius, ISO, Primus GFS y SQF, además de informar que el riego de los cultivos se realiza por goteo y que el agua utilizada en la planta proviene de pozos propios certificados.

El lote retenido en Estados Unidos no ingresó a ese país

Las autoridades mexicanas explicaron que el sistema de trazabilidad de Taylor Farms permitió identificar el lote retenido en la aduana de Laredo, Texas, el cual nunca ingresó a territorio estadounidense.

Según la Secretaría de Salud, de ese lote se obtuvo una muestra que posteriormente arrojó un falso positivo, situación que fue referida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en una actualización publicada el 19 de julio.

Senasica y Salud mantienen acciones de vigilancia

El Senasica informó que estableció contacto con productores que abastecen de lechuga a la empresa para invitarlos a certificarse en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).

Por su parte, personal de la Dirección General de Epidemiología realizó una revisión sobre el estado de salud de los trabajadores, sin detectar brotes de enfermedad diarreica ni situaciones que requirieran intervenciones sanitarias.

La Secretaría de Salud reiteró que continuará realizando acciones de vigilancia y verificación sanitaria para proteger tanto el consumo nacional como las exportaciones de alimentos, con base en evidencia científica y estándares nacionales e internacionales de inocuidad.

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