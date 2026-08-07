Cofepris descarta Cyclospora en lechuga de Guanajuato; no hay vínculo con brote de diarrea explosiva en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

No hay evidencia de un origen mexicano con el brote en EE. UU. Foto: Getty Images

Víctor Hugo Borja, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó que no hay evidencia que confirme una relación entre el brote de diarrea explosiva en Estados Unidos (EE. UU.) y la lechuga analizada en Guanajuato.

Este viernes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el comisionado federal explicó que “todas las muestras resultaron negativas para Cyclospora cayetanensis, por lo que hasta el momento no existe evidencia que confirme un origen mexicano del brote investigado”.

Agregó que, tras la notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre una posible asociación con el contagio, Cofepris, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Dirección General de Epidemiología realizaron una inspección integral del proceso de producción y empaque en la empresa guanajuatense.

Por otro lado, en cuanto a los 16 hoteles de Quintana Roo inspeccionados por sospecha de ciclosporiasis, el funcionario explicó que Cofepris visitó los inmuebles y recolectó muestras de alimentos y agua, que continúan en análisis.

Víctor Hugo Borja resaltó que, ante la notificación de la FDA sobre el brote de salmonelosis posiblemente asociado con chiles serranos, la dependencia realizó una visita de verificación al posible empacador identificado en Nuevo León.

En coordinación con Senasica, se tomaron muestras y continúan las investigaciones correspondientes para determinar si existe alguna relación con los casos registrados en Estados Unidos.

Secretaría de Salud reitera que no hay un brote de ciclosporiasis en México

Por su parte, David Kershenobich, secretario de Salud, reiteró que México no presenta un brote de ciclosporiasis.

Además, explicó que se trata de una infección intestinal presente en distintas regiones del mundo y que suele registrarse de manera estacional entre mayo y agosto. Se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados, no de persona a persona, es una enfermedad tratable y, en México, no se han registrado defunciones asociadas.

“En México tenemos casos cada año; sin embargo, son muy pocos. Al 31 de julio se han confirmado 33 casos, lo que representa una incidencia de apenas 0.00002% de la población. Quiero enviar un mensaje de tranquilidad: en nuestro país no tenemos un brote activo de ciclosporiasis”. David Kershenobich, secretario de Salud

El funcionario reiteró las principales medidas preventivas:

Lavar frutas y verduras con agua potable

Pelarlas o cocinarlas cuando sea posible

Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar o consumir alimentos y después de ir al baño

Consumir agua potable o hervida

Finalmente, destacó que México mantiene una vigilancia epidemiológica y sanitaria permanente y trabaja de manera coordinada con la FDA, el Reino Unido y otros países.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.