FAO revela aumento de 25% en el costo de una alimentación saludable en cinco años

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En América Latina la alimentación es más costosa. Foto: Cuartoscuro | Getty Images

El costo de una alimentación saludable aumentó 25% en los últimos cinco años, lo que ha provocado que 2 mil 690 millones de personas, casi una de cada tres en el mundo, no puedan costear una dieta nutritiva, de acuerdo con el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

“Como consecuencia, 2 mil 690 millones de personas, es decir, casi una de cada tres personas en el mundo, siguen sin poder permitirse una alimentación saludable”, señaló Máximo Torero Cullen, economistaen jefe de la FAO.

Los datos fueron dados a conocer este miércoles como parte del informe Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2026, que será presentado oficialmente en la sede de la FAO, en Roma.

Según el organismo, el costo promedio de una alimentación saludable asciende a 4.28 dólares por persona al día, alrededor de 74.55 pesos mexicanos.

América Latina y el Caribe registran el mayor costo

De acuerdo con el informe, América Latina y el Caribe es la región donde una alimentación saludable resulta más costosa.

Torero Cullen explicó que esta situación podría deberse a que varios países priorizan las exportaciones agrícolas, en lugar de garantizar una oferta suficiente y diversificada para los mercados locales.

El análisis también revela cómo se distribuye el costo de una dieta saludable:

Los cereales y las legumbres representan alrededor del 13% del costo total

representan alrededor del del costo total Los productos de origen animal concentran casi el 30%

concentran casi el Las frutas y verduras representan aproximadamente el 16%

FAO propone fortalecer la producción local

Para el organismo, el desafío ya no consiste únicamente en producir suficientes alimentos, sino en hacer que los productos con mayor valor nutricional sean accesibles para la población.

“El reto no es producir suficientes calorías, sino hacer que los alimentos ricos en nutrientes sean más accesibles”, afirmó Máximo Torero Cullen.

El economista señaló que impulsar la producción local podría reducir el costo de una alimentación saludable en 34% a nivel mundial y hasta en 80% en África.

Además, la FAO recomendó redirigir los apoyos públicos hacia alimentos con mayor contenido nutricional, en lugar de concentrarlos en los cereales, así como invertir en infraestructura y logística, como carreteras y sistemas de almacenamiento.

El organismo destacó que entre 70% y 75% del costo de una alimentación saludable se genera después de que los alimentos salen de la granja, por lo que mejorar la cadena de distribución también ayudaría a reducir los precios para los consumidores.

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