Menopausia y vista: 7 de cada 10 mujeres presentan afectaciones oculares

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El cambio hormonal afecta a todo el organismo. Foto: Melina Ochoa

A los 50 años o más, la menopausia es una etapa crucial en la salud de las mujeres. El cambio hormonal afecta a todo el organismo y los ojos, no son la excepción.

“Empecé con mucho ardor, mucha comezón, después de tiempo el lagrimeo, bastante lagrimeo. De hecho, hay días que salgo, si estoy en la sombra y salgo al sol, pierdo la visión por segundos veo todo blanco, el piso se me mueve mucho, siento piquetitos como si fueran espinas, mucha comezón, ardor, el aire me molesta bastante”, explicó Mary, paciente de Oftalmología del Hospital Juárez de México.

Se trata de síntomas que alertan una atención médica. En el área de oftalmología del Hospital Juárez de México, atienden la afectación en visión por menopausia.

¿Cómo afecta la menopausia a la salud visual?

“En los ojos se pueden presentar cambios, debido estos cambios, fluctuaciones hormonales, sobre todo con la disminución de estrógenos, progesterona, andrógenos, puede provocar alteraciones inflamatorias, ojo seco, alteraciones en la visión, y por eso es muy importante que, cuando se acerca el periodo de la menopausia, acudir a revisión tanto con ginecología como con oftalmología”. Ingrid Patricia Urrutia, jefa del Servicio de Oftalmología, Hospital Juárez de México

También diagnostican otras enfermedades oculares en esta etapa de la vida, como glaucoma o cataratas.

“Hemos visto que en pacientes ya en la menopausia presentan o es más frecuente la presencia de cataratas y de degeneración macular relacionada a la edad, efectivamente”, agregó Ingrid Patricia Urrutia.

Hábitos que ayudan a cuidar la vista durante la menopausia

Un tratamiento integral, aunado a buenos hábitos alimenticios y actividad física, ayudan a disminuir alteraciones oculares en la menopausia.

“Si tenemos buenos hábitos, nosotros le llamamos hábito higiénico de dietético, se controlan otras enfermedades y tiene una repercusión positiva en todo el organismo, incluyendo en los ojos, entonces siempre hacemos esas recomendaciones de adecuada alimentación y ejercicio” Ingrid Patricia Urrutia, jefa del Servicio de Oftalmología, Hospital Juárez de México

De acuerdo con especialistas del área de oftalmología del Hospital Juárez de México, siete de cada 10 mujeres que tienen menopausia, presentan afectaciones en su vista.

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