EE.UU. da por finalizado el brote de ciclosporiasis relacionado con lechuga mexicana

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Se acaba el borte de ciclosporiasis (diarrea explosiva) en EE.UU. | Foto: Pexels-IA

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.) declararon este viernes el final del brote por ciclosporiasis que afectó a 12 mil 883 personas en 21 estados y que se relacionó con el consumo de lechuga contaminada procedente de México.

La autoridad estadounidense atribuyó el final del brote de “diarrea explosiva” al fuerte descenso de las nuevas infecciones y a la retirada del mercado de la lechuga contaminada, cuyas fechas de consumo preferente ya pasaron.

¡Se acaba el brote de diarrea explosiva en EE.UU.!

A través de sus redes sociales, las autoridades sanitarias estadounidenses dieron por finalizado el mayor brote de ciclosporiasis multiestatal registrado en EE.UU.

“El brote de Cyclospora que afecta a 21 estados y está relacionado con la lechuga iceberg ha terminado”. CDC

The Cyclospora outbreak affecting 21 states linked to iceberg lettuce is now over. The recalled products linked to illness are past their shelf life and out of stores. Learn more about Cyclospora: https://t.co/uqRJZjKcqk pic.twitter.com/YsAyBOwJuY — CDC (@CDCgov) September 11, 2026

El brote de “diarrea explosiva” comenzó el 14 de junio y dejó 12 mil 883 contagios confirmados, según confirmaron los CDC este viernes.

Cabe destacar que, desde el 1 de mayo que comenzó la temporada de cyclospora, el país registró 19 mil 595 casos, es decir, los contagios registrados por el brote vinculado con la lechuga mexicana representa el 65.7% de los casos totales.

Las autoridades estadounidenses destacaron la magnitud del brote recién finalizado comparando los registros de 2026 con los mil 180 casos de ciclosporiasis reportados entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2025.

El brote provocó 570 de las mil 43 hospitalizaciones registradas desde el pasado 1 de mayo y dos muertes, las cuales se produjeron en Michigan, relacionadas con pacientes que padecían problemas de salud graves.

Se seguirá investigando el origen del brote de ciclosporiasis

Los CDC aseguraron que las autoridades, incluyendo a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), confían en que el retiro de la lechuga relacionada con el brote ya no está a la venta.

Sin embargo, a pesar del fin del brote, la autoridad destacó: “La investigación de la FDA sobre el mismo sigue en curso“.

De esta forma, la FDA seguirá colaborando con socios federales, estatales e internacionales para completar la investigación y ofrecerá actualizaciones en cuanto surja nueva información.

Cabe destacar que, al inicio del brote, los investigadores señalaron que los datos apuntaban a lechuga iceberg picada asociada con enfermedades en personas que informaron haber comido en algunos establecimientos de Taco Bell.

La FDA rastreó el origen de la lechuga hasta la empresa Taylor Farms y productores con sede en México.

A mediados de julio, Taylor Farms de México anunció que había retirado del mercado estadounidense toda la lechuga iceberg proveniente del centro de México, y la empresa inició el proceso de retirada del producto.

¿Qué es la Cyclospora y cómo se transmite?

El experto aclaró que este patógeno pertenece al grupo de las coccidias y no se contagia directamente de persona a persona, sino que requiere madurar en el medio ambiente tras ser depositado en el suelo, contaminando posteriormente las fuentes de agua de riego que abastecen a diversos cultivos agrícolas.

Alejandro Macías detalló que el parásito necesita de una a dos semanas en el entorno para volverse infectante, un proceso que se ve sumamente favorecido por las precipitaciones y el clima húmedo actual.

De acuerdo con el especialista, la principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de vegetales crudos, tales como la lechuga, el cilantro y el perejil, los cuales se contaminan frecuentemente en los campos de cultivo.

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