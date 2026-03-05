Suman 34 muertes por sarampión en México, estados que registran defunciones

GENERANDO AUDIO...

Sinaloa tiene su primera muerte por sarampión. Foto: Getty Images

El sarampión en México continúa sumando víctimas mortales. La cifra asciende a 34 fallecimientos, tras la muerte confirmada por el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

Este jueves 5 de marzo, Cuitláhuac González confirmó en entrevista ante medios de comunicación la muerte de una mujer de 34 años en el sur de la entidad, aunque la víctima era originaria de Nayarit.

De acuerdo con el Boletín Diario del Brote de Sarampión en México, este caso refleja el avance de fallecimientos por sarampión en distintas entidades del país, además de que Sinaloa se suma a la estadística nacional.

¿Cuántas personas fallecidas por sarampión hay en México entre 2025 y 2026?

Chihuahua : 21

: 21 Jalisco : 4

: 4 Sonora : 1

: 1 Durango : 2

: 2 Michoacán : 1

: 1 Tlaxcala : 1

: 1 Ciudad de México : 1

: 1 Chiapas : 1

: 1 Guerrero : 1

: 1 Sinaloa: 1

La cifra podría aumentar si se confirman dos posibles fallecimientos por sarampión que investiga la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

Tan solo en 2026 se han reportado siete muertes por sarampión en la República Mexicana, de acuerdo con el Boletín Diario del Brote de Sarampión en México y la muerte confirmada por la Secretaría de Salud de Sinaloa.

Jalisco : 2

: 2 Michoacán : 1

: 1 Guerrero : 1

: 1 Durango : 1

: 1 Tlaxcala : 1

: 1 Sinaloa: 1

¿Cuántos casos confirmados de sarampión suma México?

Con corte al 4 de marzo de 2026, existen 5 mil 785 casos confirmados acumulados de sarampión en lo que va del año en México. Su distribución por entidad es la siguiente:

Chihuahua : 25

: 25 Jalisco : 3,402

: 3,402 Chiapas : 521

: 521 Ciudad de México : 401

: 401 Michoacán : 110

: 110 Guerrero : 68

: 68 Sinaloa : 209

: 209 Sonora : 114

: 114 Estado de México : 174

: 174 Durango : 117

: 117 Puebla : 149

: 149 Colima : 81

: 81 Quintana Roo : 70

: 70 Tabasco : 63

: 63 Coahuila : 5

: 5 Baja California : 22

: 22 Nayarit : 36

: 36 Veracruz : 41

: 41 Nuevo León : 36

: 36 Morelos : 12

: 12 Querétaro : 24

: 24 Tlaxcala : 33

: 33 Zacatecas : 1

: 1 Oaxaca : 15

: 15 Yucatán : 13

: 13 Hidalgo : 14

: 14 Campeche : 0

: 0 Aguascalientes : 12

: 12 San Luis Potosí : 6

: 6 Tamaulipas : 0

: 0 Baja California Sur : 4

: 4 Guanajuato: 7

Muerte reportada por sarampión en Sinaloa

De acuerdo con la información compartida por Cuitláhuac González, la mujer falleció en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

La víctima era originaria de Nayarit, no estaba vacunada contra el sarampión y se encontraba en el estado por motivos laborales.

Según a información, su ingreso al hospital ocurrió debido a complicaciones relacionadas con la diabetes, lo que agravó su cuadro clínico de sarampión. El contagio habría ocurrido durante su estancia hospitalaria, debido a que su hijo de un año contaba con la enfermedad.

Luego de 11 días hospitalizada y con apoyo ventilatorio, la mujer perdió la vida.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.