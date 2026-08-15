Alerta por ébola: una persona muere cada 30 minutos en la RDC; ONU advierte avance sin precedentes

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Hay más de más de 4 mil 660 casos de ébola en la RDC. Foto: Reuters

Una persona muere cada 30 minutos por el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC), una emergencia que avanza a un ritmo sin precedentes y que podría convertirse en la más mortífera registrada hasta ahora según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El brote, declarado el 15 de mayo, suma ya 2 mil 184 muertes entre más de 4 mil 660 casos, lo que representa una letalidad cercana al 47%, de acuerdo con información compartida por la ONU este 14 de agosto.

“El ébola está ganando terreno en la República Democrática del Congo”, advirtió Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios de la ONU. “No podemos permitir que el virus supere nuestra capacidad de respuesta”.

ONU alerta por avance del ébola en el Congo

Ante la gravedad de la situación, Fletcher anunció la asignación de 30.5 millones de dólares adicionales del Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) para reforzar la atención del brote.

Estos recursos se suman a los 24 millones de dólares que la ONU había destinado previamente para apoyar a la RDC y a países vecinos.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) también desplegó otros 20 trabajadores en el epicentro de la emergencia, aunque Fletcher advirtió que podrían ser necesarios más recursos humanos para contener la propagación del virus.

Hasta ahora, seis de las 26 provincias de la RDC han registrado casos de ébola. Además, Uganda reportó 20 casos.

“Esto es una llamada de atención”, señaló Fletcher. “Necesitamos rapidez, alcance y solidaridad antes de que este virus nos supere aún más”.

Ituri concentra la mayoría de los casos

La provincia de Ituri continúa como el epicentro del brote. De los más de 4 mil 660 casos registrados, más de 3 mil 400 corresponden a esta región.

La emergencia sanitaria se desarrolla además en un contexto de conflicto armado y crisis alimentaria, principalmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, donde civiles enfrentan simultáneamente el ébola y los enfrentamientos entre el ejército congoleño y la milicia M23, respaldada por Ruanda.

En el este de la RDC, alrededor de 2.6 millones de personas sufren desnutrición grave, y más de la mitad se encuentran en Ituri.

PMA amplía ayuda alimentaria

Ante este panorama, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció que ampliará su programa de comidas calientes a otros centros de tratamiento de ébola en Ituri y otras provincias.

Desde finales de mayo, el organismo ha distribuido más de 260 mil comidas calientes en centros de tratamiento y aislamiento de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La portavoz de la ONU, Daniela Gross, advirtió que las necesidades de la población civil en la RDC son mucho mayores que la respuesta actual frente al ébola y pidió aumentar el apoyo internacional.

ONU pide duplicar y triplicar capacidades

Tras una reunión del Comité Permanente Interinstitucional de la ONU, las principales organizaciones humanitarias acordaron intensificar la respuesta ante el brote.

Fletcher pidió duplicar los equipos encargados de garantizar entierros seguros y dignos, triplicar la capacidad de tratamiento, mejorar el rastreo de contactos y enviar personal con mayor experiencia para coordinar las operaciones.

La respuesta también requiere mantener el acceso a agua, higiene y atención sanitaria para las comunidades afectadas tanto por el virus como por el conflicto armado.

Mientras tanto, la ayuda para combatir la inseguridad alimentaria apenas cuenta con 25% de la financiación necesaria, por lo que la ONU insiste en la necesidad de recursos adicionales.

“El mundo necesita despertar y reaccionar”, sentenció Fletcher.

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