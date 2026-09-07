Las muertes por cáncer relacionadas con el consumo de alcohol se han duplicado; según estudio

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Los casos se duplicaron. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un nuevo estudio indica que las muertes por cáncer relacionadas con el alcohol se han duplicado desde la década de 1990 en Estados Unidos.

Según informaron investigadores en la revista “The Lancet Regional Health—Americas”, en 2023 se registraron más de 23.000 muertes por cáncer relacionadas con el alcohol, frente a las cerca de 11.000 de 1990.

¿Qué tipo de cáncer relacionado con el alcohol ha aumentado?

De acuerdo con los investigadores, estas muertes no se limitan únicamente al cáncer de hígado, que en el pasado ha estado estrechamente relacionado con el alcohol.

Por ejemplo, los investigadores descubrieron que el cáncer de colon es la principal causa de muerte por cáncer relacionada con el alcohol entre los hombres de 20 a 54 años.

Para las mujeres de esa edad, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer relacionada con el alcohol, seguido del cáncer de colon.

“El hallazgo más sorprendente fue la amplitud del impacto potencial del alcohol en los distintos tipos de cáncer”. Dr. Chinmay Jani

“Si bien su relación con el cáncer de hígado es ampliamente reconocida, su contribución a otros tipos de cáncer, como el colorrectal, el esofágico, el de mama, el de páncreas y el de próstata, es menos conocida por el público”, afirmó Jani. Él es jefe de residentes de hematología y oncología en el Centro Oncológico Integral Sylvester de la Universidad de Miami.

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Para el estudio, los investigadores analizaron tres décadas de datos que registraban las tendencias del consumo de alcohol como factor de riesgo para diversos tipos de cáncer.

Según indicaron los investigadores en notas explicativas, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer reconoce desde hace tiempo que el alcohol es un carcinógeno, situándolo en la misma categoría que el humo del tabaco y el amianto.

¿Quiénes pueden presentar más cáncer?

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Los resultados mostraron que los hombres y los adultos de 55 años o más son los que presentan la mayor cantidad de muertes por cáncer relacionadas con el alcohol. Sin embargo, los investigadores indicaron que se observaron aumentos en la mayoría de los tipos de cáncer, grupos de edad y regiones del país.

“La conclusión más importante es una mayor concienciación sobre el hecho de que el alcohol puede afectar al riesgo de cáncer más allá del hígado”, afirmó Jani. “Estos hallazgos destacan al alcohol como un factor de riesgo potencialmente modificable, y aunque aún se desconoce la dosis mínima segura, este estudio sugiere que reducir el consumo a la cantidad mínima factible para cada persona podría ayudar a disminuir su impacto en el riesgo de cáncer y en la salud en general”.

En 2023, Washington D.C. registró las tasas más altas de muertes por cáncer relacionadas con el alcohol, mientras que Utah tuvo las más bajas.

“Lo que deja claro este estudio es que el riesgo de cáncer relacionado con el alcohol no se limita a una sola enfermedad ni a un solo grupo de personas”, declaró en un comunicado de prensa el Dr. Gilberto Lopes, investigador principal y jefe de oncología médica del Sylvester Cancer Center.

“Como médicos e investigadores del cáncer, tenemos la oportunidad de ayudar a los pacientes a comprender que el alcohol es un factor de riesgo modificable y que incluso pequeños cambios informados pueden formar parte de una estrategia más amplia para reducir el riesgo de cáncer en nuestra comunidad”, dijo Lopes.

Autor: Dennis Thompson Reportero de HealthDay

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