Pirotecnia en fiestas y hogares: riesgos y recomendaciones para evitar accidentes

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Las celebraciones con pirotecnia puede provocar daños graves. Foto: Cuartoscuro

Los fuegos artificiales y la pirotecnia son elementos muy utilizados en las celebraciones patronales en pueblos y entidades mexicanas; sin embargo, accidentes relacionados con su manejo han dejado víctimas mortales y lesionados. Por ello, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha alertado sobre los peligros y da recomendaciones.

Un ejemplo de esto ocurrió recientemente, justo la noche del pasado sábado 5 de septiembre, cuando hubo una explosión de pirotecnia en una iglesia de Temascalcingo, Estado de México, que dejó al menos 10 personas muertas y 64 lesionadas durante la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Luz.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la comunidad de Santa María Canchesdá, en los límites con Michoacán y Querétaro.

Cenapred habla de los riesgos de la pirotecnia y señala que contiene materiales que pueden provocar incendios y lesiones graves si no se fabrica, almacena, transporta o utiliza de manera segura.

Como estos productos están hechos con pólvora, son peligrosos; su manipulación exige cuidado y supervisión constante.

En las fiestas patronales es importante notificar a las autoridades de Protección Civil para que se puedan llevar a cabo los permisos, tanto para el trazado de rutas por donde se desea pasar la peregrinación como para el lugar específico donde se realizará la quema del castillo o tableros pirotécnicos.

Asimismo, se debe saber dónde asistirá la población a disfrutar del espectáculo; el personal de Protección Civil se coordinará con las autoridades de seguridad pública y personal de bomberos para evaluar las medidas de seguridad.

El mayor porcentaje de lesionados graves por esta causa se concentra en los niños de entre 5 y 14 años, según datos reportados por el sector salud.

Las lesiones más comunes se presentan de la siguiente forma:

46% en miembros superiores

30% en ojos

16% en cabeza y cuello

Cenapred alerta que la pirotecnia no debe almacenarse en viviendas, iglesias ni lugares donde permanezcan personas. Su almacenamiento y manejo deben realizarse únicamente en sitios autorizados y bajo las medidas de seguridad correspondientes.

Medidas de seguridad al realizar una quema de pirotecnia

Mantener una distancia de 50 metros de la zona de morteros, castillos, cohetones y bombas.

Durante la quema de castillo, guardar una distancia mínima de 5 metros o la estipulada por el personal de Protección Civil.

Asistir usando ropa 100% de algodón.

Evitar quemar cualquier material combustible o inflamable cerca de la pirotecnia.

Verificar que los niños nunca estén cerca de la quema de pirotecnia.

Ubicar al menos dos extintores de polvo químico seco a una distancia de los fuegos artificiales no mayor de 10 metros.

¿Qué hacer ante algún accidente de pirotecnia?

Si, a pesar de cumplir con todas estas recomendaciones, se produce una quemadura, se recomienda:

Lavar la zona con agua fría para aliviar el dolor

Si se llegara a prender fuego la ropa, sofocarlo envolviendo a la persona con una manta o haciéndola rodar por el suelo

Sacar anillos, cadenas y demás elementos que puedan lastimar aún más el área quemada

Si se producen ampollas, no se deben reventar. Tampoco se debe arrancar la piel lesionada

Si la lesión es ocular, no frotarse ni enjuagarse los ojos. Si se cree que algún objeto se insertó en el ojo, no intentar extraerlo

En ningún caso se deben aplicar cremas, ungüentos o lociones

No administrar ni tomar analgésicos

No colocar cremas, pomadas, ungüentos caseros o medicinales

Cubrir la herida con paños limpios o toallas y acudir al centro médico más cercano

Llamar a una ambulancia o llevar al paciente inmediatamente al centro de atención

Descripción, síntomas y riesgos de las quemaduras por pirotecnia

En México, como en otras partes del mundo, es común que durante fechas festivas importantes, como el 15 de septiembre, se utilicen juegos pirotécnicos en los hogares y las calles.

Aunque la quema de cuetes, chifladores, palomas y otros artículos de este tipo está prohibida en distintas zonas del país y se realizan rondines especiales para evitar su uso, esta práctica continúa presente. Por ello, es importante tomar conciencia de los riesgos que implica la pirotecnia, especialmente de las quemaduras, así como conocer sus principales síntomas y saber cómo actuar ante un accidente.

Enrojecimiento de la piel

Ámpulas o ampollas

Dolor que arde

Hinchazón

Entre más elevada sea la temperatura y el tiempo de contacto, más profunda es la quemadura y aumenta el riesgo de complicaciones, como:

Lesiones o problemas emocionales y físicos

Infecciones

Deformaciones

Cicatrices

Pérdida de movilidad en una o varias partes del cuerpo

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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