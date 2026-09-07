Kershenobich instruye revisión sanitaria tras brote de salmonela y actualiza situación de médicos afectados

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Médicos con salmonela están en buenas condiciones. Foto: Cuartoscuro | Shutterstock

David Kershenobich, secretario de Salud, instruyó una revisión sanitaria en cocinas y comedores de hospitales ante el brote de salmonela que afectó a 135 médicos del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”. Actualizó que 41 afectados tuvieron que recibir tratamiento hospitalario, pero todos se encuentran en buenas condiciones.

Todas recibieron atención médica y, de acuerdo con el funcionario, será el Hospital General de México el que informará sobre la evolución de los pacientes.

Mensaje del secretario de Salud, Dr. David Kershenobich.



La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones del sector, continúa con las acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológica, así como las medidas preventivas en las unidades de Salud. 🏥



La protección de… pic.twitter.com/RGayJ3iK8K — SALUD México (@SSalud_mx) September 6, 2026

Secretaría de Salud investiga las causas del brote de salmonela

Kershenobich señaló que se inició una investigación para determinar las causas del brote de salmonela y detectar oportunamente cualquier otra situación que pudiera representar un riesgo en otros institutos nacionales de salud y hospitales de referencia.

Además, instruyó a la Dirección General de Epidemiología, Cofepris y la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como al IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex, a realizar una revisión de las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación en hospitales.

La revisión contempla aspectos relacionados con la preparación, almacenamiento, conservación y suministro de alimentos, así como las condiciones sanitarias de cocinas y comedores.

Las autoridades mantendrán la vigilancia epidemiológica y sanitaria para determinar con evidencia las causas de cualquier evento que sea identificado y aplicar las medidas correctivas necesarias.

Revisiones serán de carácter urgente

El secretario de Salud destacó que las médicas y los médicos residentes cumplen una función fundamental en los hospitales, por lo que las instituciones deben garantizarles condiciones adecuadas, dignas y seguras para realizar su labor.

Kershenobich indicó que solicitó que las revisiones se realicen con carácter urgente y que sus resultados sean informados a la Secretaría de Salud.

El funcionario señaló que la responsabilidad de las autoridades no se limita a atender estos eventos cuando ocurren, sino que también implica prevenirlos, detectarlos oportunamente, investigar sus causas y corregir cualquier falla.

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