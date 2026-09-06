Automedicarse, el peor error que cometen los mexicanos y que pone en riesgo su salud

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Consume medicamentos con responsabilidad. Foto: Shutterstock

Automedicarse ante cualquier síntoma es uno de los hábitos más arriesgados que hacen los mexicanos según expertos en la salud. Esta práctica puede llegar a generar desde efectos secundarios, hasta resistencia bacteriana o una hemorragia digestiva.

Más del 80 por ciento de la población se automedica, según la Secretaría de Salud

Durante el Summit Fest 2026, encuentro con más de 400 profesionales de la salud, directivos de Opella destacaron la importancia de diferenciar entre autocuidado y automedicación, pues consideran que contar con información adecuada es fundamental para utilizar correctamente los medicamentos de venta libre.

“La automedicación es lo que queremos evitar”. Luis Soares, director general de Opella México

¿Por qué es malo automedicarse?

De acuerdo con Erika Cabrera, directora de asuntos científicos en Opella, tomar un medicamento únicamente para desaparecer un síntoma no significa que se haya atendido el problema de fondo, además que puede causar riesgos a la salud como intoxicación o falla de órganos vitales, si se consumen dosis incorrectas, se combinan con otros fármacos o se prolonga su consumo.

Foto: Opella

“La automedicación sería este mal hábito que tenemos, es riesgoso, pues ahí entramos en este mal uso o el uso indebido o el no lo correcto de los medicamentos”. Erika Cabrera, directora de asuntos científicos en Opella

Además, según los expertos, que un medicamento haya funcionado anteriormente o que otra persona lo haya utilizado para síntomas similares no significa que sea adecuado para todos. Un mismo síntoma puede tener diferentes causas y requerir tratamientos distintos; por ello, tratar únicamente la molestia puede retrasar la identificación de una enfermedad que necesita atención médica.

Otro riesgo está la resistencia bacteriana que puede surgir debido a la ingesta constante de medicamentos como los antibióticos.

¿Por qué los mexicanos se automedican?

Foto: Getty Images

Según los especialistas, aunque la automedicación en México siempre ha existido, actualmente incrementó debido a que los consumidores se encuentran más informados por el crecimiento de herramientas digitales, inteligencia artificial (IA) y redes sociales.

Una constante señalada por los expertos es que los pacientes lleguen con una consulta previa realizada con IA, donde si bien, puede darles un prestunto diagnóstico, este no es el fidedigno. “Tenemos que ser cuidadosos”, destacó el Dr. Soares al hablar de la inteligencia artificial, debido a que estas herramientas pueden recopilar información de diferentes fuentes y no todo el contenido disponible cuenta con evidencia científica suficiente.

Otro punto que también destacaron los ponentes es el papel que juegan las farmacias, pues de acuerdo con ellos, muchas personas acuden directamente a estos establecimientos para buscar información, ya sea con un médico o con un farmacéutico, antes de decidir qué producto utilizar.

Por ello, señalaron que también existe una responsabilidad de capacitar al personal de los puntos de venta para que pueda orientar correctamente a los consumidores de acuerdo con sus necesidades.

Automedicación vs. autocuidado: ¿cuál es la diferencia?

Foto: Shuuterstock

Con base en la explicación de la directora Erika Cabrera, el autocuidado comprende las acciones que una persona realiza para cuidar su salud, desde hábitos saludables hasta el manejo inicial de molestias menores. Dentro de este contexto puede existir el uso responsable de medicamentos de venta libre, siempre que se sigan las indicaciones y precauciones correspondientes.

“Siempre el autocuidado va a estar acompañado de una información correcta de cómo debes usar y en qué momento debes usar cada uno de los productos”. Erika Cabrera, directora de asuntos científicos en Opella

La automedicación, en cambio, ocurre cuando una persona decide utilizar por iniciativa propia y sin sugerencia de un experto un medicamento, o suplemento para aliviar un sintoma de alguna enfermedad. Particularmente ocurre con los fármacos para venta sin receta o populares en el mercado.

Foto: Gettyimages

Durante la entrevista, los especialistas pusieron el ejemplo de una persona que presenta una roncha o una lesión en la piel y decide ponerse una crema o tomar algún medicamento sin saber que podría tratarse de una condición como la urticaria o una condición más grave como cáncer de piel.

Cuando los síntomas son recurrentes o no existe claridad sobre su origen, señalaron, debe existir un diagnóstico de por medio.

La diferencia también ha sido abordada por instituciones como la Secretaría de Salud y la Academia Nacional de Medicina de México, que señalan que esta práctica puede provocar efectos secundarios como alergias, hemorragias digestivas, gastritis e interacciones entre fármacos.

¿Cuándo el autocuidado deja de ser suficiente?

Foto: Gettyimages Ilustrativa

Una molestia leve y conocida puede permitir el uso responsable de determinados medicamentos de venta libre, pero cuando los síntomas persisten, son recurrentes, empeoran o no se conoce su causa, el siguiente paso no debería ser probar otro medicamento por cuenta propia, sino buscar orientación de un profesional de la salud.

En México, además, los medicamentos de venta libre deben proporcionar información para su uso, incluyendo dosis, efectos secundarios y contraindicaciones.

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