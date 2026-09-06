¡Sigue avanzando! Ébola supera los 6 mil casos y 3 mil muertos en República Democrática del Congo

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Ébola ya suma 3 mil 134 fallecidos en RDC. Foto: AFP

El brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) alcanzó 6 mil 522 casos y 3 mil 134 fallecidos, de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

En las últimas 24 horas, las autoridades contabilizaron 86 nuevos contagios y 30 muertes. También reportaron que 21 pacientes fueron dados de alta, por lo que el número de personas recuperadas llegó a mil 516.

Brote de ébola en RDC mantiene alerta por expansión

La tasa de letalidad del brote se ubica en 48.1%, mientras que el seguimiento de contactos alcanza 86%, según las autoridades sanitarias.

La provincia de Ituri, ubicada en el noreste del país, concentra 80.9% de los contagios registrados hasta ahora y se mantiene como el principal epicentro del brote.

Así, el avance del ébola también genera preocupación por la posibilidad de que la enfermedad llegue a otras zonas del centro de la RDC.

Ébola ya es el brote más mortal en la historia de RDC

Con 3 mil 134 fallecidos, el actual brote ya superó al registrado entre 2018 y 2020, por lo que se convirtió en el más mortífero en la historia de la República Democrática del Congo.

Las proyecciones apuntan a que incluso podría superar el brote de ébola de África occidental de 2014 a 2016, que dejó 28 mil 616 casos y 11 mil 325 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De este modo, RDC es uno de los países con mayor experiencia en el manejo del virus del ébola. Desde que fue identificado en 1976, las autoridades han enfrentado más de una docena de brotes.

Por ahora, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica mientras continúan los esfuerzos para contener la transmisión del virus.

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