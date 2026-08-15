Cofepris descarta contaminación por salmonela en chiles jalapeños en Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

CDC sigue investigación sobre brote de salmonela en jalapeños. Foto: AFP

La Secretaría de Salud informó este 14 de agosto que no se detectó la presencia de salmonela en la investigación que se realizó a una unidad de empaque de chile jalapeño en Nuevo León.

El comunicado conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que se trabajó en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, luego de una notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) sobre un brote de Salmonella Javiana registrado en Estado Unidos.

Tras análisis de laboratorio, se descarta la presencia de la bacteria Salmonella Javiana en chiles jalapeños empacados en Nuevo León. 🔬

​Nuestras acciones de vigilancia permanente protegen la salud de la población.



Consulta los detalles aquí: 🔗 https://t.co/WFy7uf9rCW… pic.twitter.com/zGHCRqsf4M — COFEPRIS (@COFEPRIS) August 15, 2026

Presuntamente, el brote de Salmonella Javiana estaba asociado al consumo de chiles jalapeños de la empresa Coast Citrus Distributors, encargada de distribuir el producto.

Cofepris realizó inspección y tomó muestras

Del 5 al 7 de agosto de 2026, personal de Cofepris realizó una visita de campo y tomó muestras en la unidad de empaque donde se procesan los productos para dicha compañía.

El objetivo fue descartar posibles riesgos de contaminación relacionados con el brote de salmonela en Estados Unidos.

Durante la inspección se recolectaron 10 muestras de materia prima y producto terminado, correspondientes a chile jalapeño verde y que fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León para determinar la presencia de salmonela.

Los resultados fueron negativos en la totalidad de las muestras analizadas, por lo que no se detectó presencia de Salmonella Javiana en los productos evaluados.

Mantienen vigilancia sanitaria de alimentos

La Secretaría de Salud, a través de Cofepris y en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, informó que mantiene una vigilancia permanente sobre la cadena de producción y distribución de alimentos.

Estas acciones incluyen labores de verificación, trazabilidad y seguimiento para prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población.

¿Qué se sabe del brote de salmonela en Estados Unidos?

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) , las primeras personas registradas con enfermedades por salmonela se reportaron el 19 de junio de 2026; sin embargo, el brote se hizo público hasta el 5 de agosto, cuando se reportaron 345 personas enfermas en 27 estados.

En ese momento se inició una investigación que permanece hasta la fecha. El rastreo apuntó a chiles jalapeños cultivados en Sinaloa y distribuidos por Coast Citrus Distributors.

Las autoridades sanitarias mexicanas realizaron una investigación relacionada con este brote en una unidad de empaque de este producto en Nuevo León, que procesa productos para la empresa distribuidora Coast Citrus Distributors.

Derivado de este brote, además de Coast Citrus Distributors, las empresas Taylor Fresh Foods, Whole Foods Market y NatureBest Precut & Produce LLC retiraron sus chiles jalapeños o productos elaborados con estos chiles.

Por su parte, la FDA, también señaló que hubo productos retirados de tiendas como H-E-B, Hannaford, Kroger, Stop & Shop, Target, Trader Joe’s, Walmart y Whole Foods.

Además, Chipotle y QDOBA dejaron de servir jalapeños en sus restaurantes.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.