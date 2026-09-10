¡Mucho cuidado! Detectan tabletas para diabetes adulteradas en México

GENERANDO AUDIO...

La alerta sanitaria fue emitida este jueves. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la adulteración del medicamento Argliptin-D 50 mg/850 mg, tabletas utilizadas para el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Dicha alerta sanitaria, emitida este 10 de septiembre, se dio a conocer después de las acciones de vigilancia de la dependencia y de la comparecencia con MEXAR PHARMA, S.A. DE C.V., empresa titular del registro sanitario.

Tras una evaluación visual, se determinó que el producto correspondiente al lote señalado es adulterado. Cofepris destacó que dicho lote no fue importado a México para su comercialización.

La Cofepris también advirtió de un lote robado de otro medicamento para la diabetes Dapagliflozina, que también se utiliza para problemas cardíacos y enfermedad renal.

¿Cuál es el lote de Argliptin-D señalado por Cofepris?

El medicamento identificado es Argliptin-D® 50 mg/850 mg, en presentación de 28 tabletas. Los datos del producto señalado son:

Lote: LC89738

Caducidad: febrero de 2027

Cofepris advirtió que la administración de productos adulterados representa un riesgo para la salud, debido a que se desconoce su composición, así como las condiciones de almacenamiento y transporte a las que fueron sometidos.

La comisión también señaló que estos productos pueden haber estado expuestos a factores ambientales como temperatura y clima, entre otras condiciones, lo que aumenta la posibilidad de que provoquen reacciones adversas.

¿Para qué se utiliza Argliptin-D 50 mg/850 mg?

Argliptin-D es un medicamento antidiabético oral combinado que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

El medicamento contiene dos principios activos con acción complementaria:

Sitagliptina : es un inhibidor de la enzima DPP-4 que aumenta la liberación de insulina y disminuye la producción de glucosa hepática.

: es un inhibidor de la enzima DPP-4 que aumenta la liberación de insulina y disminuye la producción de glucosa hepática. Metformina: mejora la sensibilidad del organismo a la insulina y reduce la absorción intestinal de glucosa.

El uso conjunto de ambos componentes favorece un mejor control glucémico cuando la dieta, el ejercicio y la monoterapia no son suficientes, de acuerdo con el sitio Zuca Medline.

¿Qué recomienda Cofepris a la población?

Cofepris recomienda no adquirir ni utilizar el producto señalado. En caso de identificarlo a la venta o contar con información sobre su posible comercialización, la población debe realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La comisión también recomienda no suministrar ni administrar medicamentos adquiridos a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, así como en tianguis, mercados y otros establecimientos informales, principalmente cuando:

Se oferten a un precio exageradamente menor al establecido en el mercado.

Presenten textos en un idioma diferente al español.

No cuenten con registro sanitario.

Si existen dudas sobre la originalidad de un medicamento, Cofepris recomienda contactar al titular del registro sanitario para confirmar su identidad, que puede consultarse en el Visor de Registros de Medicamentos de la página de la instancia.

¿Qué hacer si ya se utilizó el medicamento?

En caso de haber utilizado el producto señalado, la dependencia recomienda suspender de inmediato su uso.

Si se presenta cualquier síntoma, reacción adversa o malestar asociado con su consumo, se debe reportar mediante VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

La recomendación aplica ante cualquier posible reacción relacionada con el uso del producto adulterado.

¿Qué deben hacer farmacias y distribuidores?

Cofepris indicó que, si distribuidores o farmacias identifican el producto señalado, deben inmovilizarlo y realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Asimismo, recomendó adquirir medicamentos únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.