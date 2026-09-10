¿Tienes diabetes o problemas cardíacos? Cofepris advierte por robo de medicamentos de AstraZeneca

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Cofepris pide no adquirir medicamentos robados. Foto: Getty Images | Ilustrativa

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó por el robo de medicamentos a granel de Dapagliflozina, que se utiliza para tratar la diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, de la empresa AstraZeneca.

A través de un comunicado, detallaron que los lotes robados representan la totalidad de los fabricados y comercializados en territorio nacional.

Lotes robados de Dapagliflozina

AF3183

AF3187

AF3200

AF3206

BEG036

La autoridad sanitaria recordó que la adquisición de medicamentos robados en la vía pública o a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y redes sociales representa un riesgo para la salud.

Pidió considerar que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte del medicamento, lo que compromete su estabilidad, calidad, eficacia y seguridad.

Recomendaciones de Cofepris

No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos a granel sin etiquetado y sin registro sanitario que se comercialicen en tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal.

En caso de identificar que este producto, correspondiente a los lotes mencionados, está a la venta, Cofepris pide realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Subraya que el uso de medicamentos requiere valoración médica y, cuando corresponda, su adquisición está sujeta a la presentación de receta.

Asimismo, recalcó evitar la automedicación y siempre consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento.

En caso de comprar medicamentos en plataformas de comercio electrónico, sitios web y/o aplicaciones móviles, revisar que el establecimiento cuente con domicilio físico en México, licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, emitidos por Cofepris.

Reportar cualquier reacción adversa en VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

Recomendación a distribuidores y farmacias

Adquirir solo medicamentos a través de distribuidores autorizados por los titulares de los registros sanitarios.

Verificar que cuenten con la documentación que acredite la adquisición y comercialización legal de los productos, con facturas.

Contactar al titular del registro sanitario en caso de dudar de la originalidad del producto.

Por su parte, Cofepris señala que mantendrá acciones de control sanitario e informará si hay nuevas evidencias sobre el caso.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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