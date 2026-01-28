¿Regresas a clases? UNAM emite recomendaciones por enfermedades respiratorias

GENERANDO AUDIO...

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresará a clases este 3 de febrero, por lo que especialistas exhortaron a la comunidad estudiantil a tomar medidas para protegerse de enfermedades respiratorias como influenza, COVID-19 y virus sincicial respiratorio.

Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud de la UNAM, advirtió que “durante el invierno aumentan las infecciones respiratorias, así como algunas enfermedades gastrointestinales.

Entre las principales recomendaciones contra las enfermedades respiratorias están:

Vacunarse contra influenza y COVID-19 , y aplicarse los refuerzos correspondientes

, y aplicarse los refuerzos correspondientes Abrigarse con varias capas de ropa, así como utilizar gorros, guantes, bufandas y calcetines gruesos

Cubrir nariz y boca al salir de un lugar cálido hacia el frío

al salir de un lugar cálido hacia el frío Reajustar el horario al menos una semana antes del regreso para evitar fatiga

al menos una semana antes del regreso para evitar fatiga Evitar el uso prolongado de pantallas antes de dormir

antes de dormir Llevar una buena alimentación

Usar cubrebocas en espacios cerrados

Olaiz Fernández destacó que volver a las aulas también implica una mayor carga académica y estrés, lo que puede afectar el sueño y la salud mental de las y los estudiantes.

Hábitos diarios para evitar enfermedades respiratorias

El especialista también destacó que, aunque en invierno no se perciba la necesidad de beber líquidos, es importante mantenerse hidratado y evitar el consumo excesivo de comida ultraprocesada.

“Se debe beber al menos dos litros de agua al día y preparar una lonchera saludable con los tres grupos de alimentos: frutas y verduras, cereales y proteínas magras”, indicó.

Además, recomendó incluir alimentos ricos en vitamina C y E, como naranja, mandarina, limón y verduras de hoja verde.

También sugirió realizar ejercicio físico moderado diariamente, entre 10 y 30 minutos, incluso en espacios cerrados, con actividades como yoga, estiramientos o baile, para mantener el calor corporal.

Cuidado emocional y medidas en el aula, dice UNAM

Olaiz Fernández enfatizó la importancia de mantener conversaciones positivas, prepararse con anticipación para el regreso (mochila, ropa y alimentos) y apoyarse en los programas disponibles dentro de la universidad.

“La noche anterior al inicio de clases puede marcar la diferencia si se prepara todo con tiempo para reducir el estrés matutino”, dijo.

La UNAM también subrayó la necesidad de mantener una buena higiene para evitar enfermedades respiratorias:

Lavado frecuente de manos

Uso de alcohol en gel y cubrebocas

No compartir vasos, botellas o cubiertos

Limpiar objetos personales como celulares, audífonos y teclados

¿Qué hacer si tienes síntomas de enfermedades respiratorias?

“Si alguien presenta fiebre, tos constante o síntomas respiratorios, lo mejor es que se quede en casa para evitar contagios en el aula”, subrayó el experto.

Además, recordó que la UNAM cuenta con programas de apoyo psicológico como ESPORA Psicológica, y con servicios médicos en planteles y en Ciudad Universitaria, a través de la DGAS.

“Es fundamental que estudiantes y personal académico sepan que pueden acudir a estos servicios en caso de necesitar atención médica durante su estancia en las instalaciones universitarias”, finalizó.

