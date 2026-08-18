OPS presenta kit para prevenir el acoso escolar y ciberacoso de niños, niñas y adolescentes en las Américas

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¿Cómo identificar y luchar contra el acoso escolar o ciberacoso? | Imagen: IA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó ayer, lunes 17 de agosto un kit de hojas informativas, sugerencias prácticas y recursos útiles para prevenir el acoso y el ciberacoso de niños, niñas y adolescentes en la región de las Américas.

Dicho contenido reúne evidencia, recomendaciones y herramientas prácticas para prevenir y responder a dichas formas de violencia que afectan a millones de menores de edad en la región.

¿Qué es el kit de la OMS contra el acoso y ciberacoso de menores?

El kit, llamado “Qué funciona para prevenir el acoso y el ciberacoso de niños, niñas y adolescentes en las Américas” analiza la magnitud del acoso escolar y del ciberacoso, así como sus consecuencias para la salud y el bienestar.

Además, el documento de 44 páginas analiza cada una de las intervenciones que han demostrado ser eficaces para prevenir estos problemas y abordarlos desde los sectores salud, educación y protección social, entre ellas:

Programa de Competencias Emocionales | México

Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) | México

Aulas en Paz | Colombia

Programa CONVIVE | Perú

Programa Vínculos | Chile

La OPS también destaca el papel de las autoridades sanitarias en la detección temprana, la atención integral y el acompañamiento de los menores de edad afectados.

“El acoso durante la infancia y adolescencia es una forma de violencia entre pares que puede tener consecuencias importantes para la salud física, sexual, mental y emocional”, señaló Britta Baer, asesora regional en prevención de la violencia y lesiones de la OPS y coautora del kit.

“La buena noticia es que pueden prevenirse. Contamos con evidencia sobre qué funciona y este kit busca acercarla a quienes toman decisiones, trabajan con adolescentes o acompañan su desarrollo”. Britta Baer, OPS

🛎️ Bullying and cyberbullying affect millions of children and adolescents across the Americas. PAHO's new toolkit provides evidence-based strategies for prevention, early identification, care, and support.



🔗 https://t.co/PIzJr6Hqv7#EndBullying #MentalHealth pic.twitter.com/X9DPs47jav — PAHO/WHO (@pahowho) August 17, 2026

La publicación forma parte del trabajo de la OPS para fortalecer la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y apoyar a los países a romper el círculo de la violencia con herramientas basadas en evidencia.

Recomendaciones de la OPS para identificar señales y actuar a tiempo

El kit de la OPS ofrece recomendaciones para identificar señales de que un niño, niña o adolescente está sufriendo algún tipo de acoso. En este sentido, llama a notar cambios repentinos de comportamiento, como:

Ansiedad

Irritabilidad

Aislamiento social

Lesiones sin explicación aparente

Rechazo a asistir a la escuela

Fuente: OPS

Si un menor de edad está sufriendo ciberacoso, pueden observarse cambios abruptos al momento de usar dispositivos, como el cierre repentino de pantallas cuando se acerca un adulto o la reticencia a hablar sobre actividades en internet.

Al respecto, la OPS ofrece consejos a los padres de familia para luchar contra el acoso en sus diferentes formas:

Presta atención a las señales de acoso escolar y abre el diálogo : Usa preguntas abiertas como: “Te veo triste hoy, ¿puedes contarme qué pasó?”

: Usa preguntas abiertas como: “Te veo triste hoy, ¿puedes contarme qué pasó?” Contacta con la escuela : Comunica tus inquietudes al personal docente, de consejería o administración

: Comunica tus inquietudes al personal docente, de consejería o administración Escucha y valida sus emociones : Transmite a la persona afectada que cuenta con apoyo y que tiene derecho a vivir en seguridad y recibir ayuda

: Transmite a la persona afectada que cuenta con apoyo y que tiene derecho a vivir en seguridad y recibir ayuda Documenta todo : Mantén un registro de lo sucedido, quiénes estuvieron involucrados y cuándo, especialmente en el caso del ciberacoso

: Mantén un registro de lo sucedido, quiénes estuvieron involucrados y cuándo, especialmente en el caso del ciberacoso Adapta la forma de iniciar la conversación según la edad y el sexo : Puede ser útil iniciar el diálogo de forma indirecta y sin presión, preguntando por lo que ocurre en su grupo de pares, amistades o en el recreo

: Puede ser útil iniciar el diálogo de forma indirecta y sin presión, preguntando por lo que ocurre en su grupo de pares, amistades o en el recreo Evita reacciones que refuercen normas sociales o de género : Por ejemplo, con niños, evita respuestas que dificultan la expresión emocional, como “tienes que ser fuerte” o “eso es normal entre hombres”. Con niñas, evita mensajes que minimicen la violencia o fomenten la pasividad o autoculpa, como “seguro fue un malentendido”, “no lo provoques” o “mejor no decir nada para no

: Por ejemplo, con niños, evita respuestas que dificultan la expresión emocional, como “tienes que ser fuerte” o “eso es normal entre hombres”. Con niñas, evita mensajes que minimicen la violencia o fomenten la pasividad o autoculpa, como “seguro fue un malentendido”, “no lo provoques” o “mejor no decir nada para no empeorar la situación”

Elabora un plan de seguridad : Elige a personas adultas de confianza en la escuela y acuerden cómo manejar la situación si se repite

: Elige a personas adultas de confianza en la escuela y acuerden cómo manejar la situación si se repite Fomenta los sistemas de apoyo de tu hijo/a : Ayúdale a conectar con sus amistades y a participar en pasatiempos que fortalezcan la autoestima

: Ayúdale a conectar con sus amistades y a participar en pasatiempos que fortalezcan la autoestima Acompaña activamente el uso de las tecnologías y las redes sociales : Conversa regularmente sobre sus experiencias en línea y los riesgos asociados

: Conversa regularmente sobre sus experiencias en línea y los riesgos asociados Establece acuerdos y límites claros sobre el uso de Internet y dispositivos : Evita que interfieran con el sueño, la escuela u otra actividad

: Evita que interfieran con el sueño, la escuela u otra actividad Promueve el uso seguro y responsable de las tecnologías y las redes sociales : Revisa junto a tu hijo/a la configuración de privacidad y explica el propósito de herramientas como el control parental

: Revisa junto a tu hijo/a la configuración de privacidad y explica el propósito de herramientas como el control parental Supervisa de forma progresiva el uso de redes sociales : Especialmente en etapas tempranas de la adolescencia, prestando atención a contenidos e interacciones

: Especialmente en etapas tempranas de la adolescencia, prestando atención a contenidos e interacciones Fomenta la confianza : Anima a tu hijo/a a compartir cualquier situación en línea que le genere incomodidad o preocupación

: Anima a tu hijo/a a compartir cualquier situación en línea que le genere incomodidad o preocupación Considera buscar ayuda profesional para tu hijo/a: Si el acoso escolar le causa ansiedad o angustia emocional significativa, considera consultar con servicios de salud mental

La OPS destaca que los servicios de salud son un punto de contacto clave para detectar las señales, ofrecer apoyo inicial y derivar a servicios especializados en caso de ser necesario.

El kit recomienda que el personal de salud incorpore preguntas sobre el entorno escolar y digital durante las consultas, identifique señales de alerta, evalúe posibles efectos sobre la salud mental y brinde apoyo inicial a los afectados.

También destaca la importancia de orientar a las familias sobre el uso seguro de las tecnologías y coordinar con escuelas y otros sectores para garantizar una respuesta integral.

El kit destaca la importancia de fortalecer las redes de apoyo, incluido el apoyo entre pares, y promover habilidades socioemocionales como factores protectores.

Los sectores de salud, educación y otros, así como los distintos niveles de gobierno, deben colaborar para desarrollar e implementar respuestas a la violencia basadas en la evidencia.

OPS alerta por altos índices de acoso en la región

A través de su kit, la OPS señala que uno de cada cuatro adolescentes de 13 a 17 años en América Latina y el Caribe dijo haber sufrido acoso escolar en el último mes, aunque la prevalencia varía según el país.

La autoridad sanitaria también advirtió que el acoso tiene muchas formas, manifestándose sobre todo como:

Acoso físico

Acoso verbal

Acoso sexual

Acoso social

Fuente: OPS

En este sentido, cada una de estas formas de violencia pueden diferir según el sexo. Por ejemplo, el acoso físico tiene mayor prevalencia entre los niños, mientras que el acoso social y sexual afecta más a las niñas.

El ciberacoso, un mal cada vez más frecuente en las Américas

El kit de la OMS también alerta que el crecimiento del uso de tecnologías digitales transformó la forma en que se manifiesta la violencia entre pares y estableció la siguiente definición para el ciberacoso:

“El ciberacoso ocurre cuando una persona es acosada, amenazada o humillada a través de medios digitales como redes sociales, mensajería instantánea, videojuegos en línea, foros o plataformas digitales”. OPS

En los diferentes países de la región, los índices de ciberacoso van del 7% al 27% en menores que afirman haber sufrido este tipo de violencia en los últimos 12 meses, con prevalencias más altas en niñas que en niños.

Uno de los desafíos que plantea el ciberacoso es que puede ocurrir en cualquier momento, difundirse rápido y llegar a grandes audiencias, apoyado por el anonimato y la permanencia de los contenidos en la red, de acuerdo con la OPS.

Finalmente, el kit alerta que el acoso digital no es aislado y refleja, amplifica o prolonga las dinámicas de violencia que también se producen fuera de internet, especialmente en el ámbito escolar.

“También puede interactuar con otras formas de violencia digital, como la difusión de información personal sin consentimiento, la suplantación de identidad, el abuso basado en imágenes o distintas formas de control digital“, remata la OPS.

OPS plantea que el acoso y ciberacoso son una prioridad de salud pública

La Organización Panamericana define que tanto el acoso como el ciberacoso es un determinante fundamental de la salud y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, llegando a afectar seriamente a la salud con riesgos como:

Depresión

Ansiedad

Estrés traumático

Aislamiento social

Trastornos del sueño

Autolesiones

Ideación suicida

Intentos de suicidio

Impactos negativos en la trayectoria educativa y social

Fuente: OPS

Diversos estudios, citados en el kit de la OPS, revelan que los alumnos que sufren acoso escolar reportan con mayor frecuencia sentimientos de soledad, dificultades para dormir e ideación suicida que quienes no lo sufren.

Además, el acoso puede tener consecuencias para la salud física, sexual y reproductiva, incluyendo:

Lesiones

Síntomas somáticos

Dolor crónico

Trastornos del sueño

Coerción o presión social

Fuente: OPS

Las consecuencias reveladas en el kit muestran que la respuesta no se debe limitar al ámbito escolar, sino que requiere la participación de los sistemas de salud de los países involucrados.