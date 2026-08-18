¿Qué es Narcan? Esto se sabe del medicamento encontrado en el departamento de Hayden Panettiere

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Detalles sobre medicamento encontrado en apartamento de la actriz. Foto: AFP

La muerte de Hayden Panettiere, ocurrida el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, continúa bajo investigación. La actriz tenía 36 años y fue encontrada inconsciente en un departamento, donde los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación.

En medio de las investigaciones sobre lo ocurrido, dentro del departamento de la actriz se encontró Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, de acuerdo con información publicada por TMZ.

El medio estadounidense señala que el dispositivo nasal utilizado para administrar el medicamento estaba sobre un colchón.

El hallazgo se suma a los datos conocidos sobre la emergencia, la llamada al 911, realizada alrededor de las 13:51 horas del domingo, reportó a una mujer en paro cardíaco.

En las comunicaciones de los servicios de emergencia también se hizo referencia a una posible “sobredosis” y a maniobras de reanimación. Panettiere fue declarada muerta en el lugar a las 14:32 horas.

¿Qué es Narcan y para qué sirve?

Narcan es una marca comercial de naloxona, un medicamento utilizado como tratamiento de emergencia ante una sobredosis de opioides.

Los opioides son sustancias que pueden afectar el sistema nervioso y provocar, entre otros efectos, una disminución peligrosa de la respiración.

Entre ellos se encuentran medicamentos como la morfina y el tramadol, además de sustancias como la heroína y el fentanilo.

La naloxona actúa como un antagonista de los opioides, bloquea temporalmente sus efectos y puede revertir una sobredosis cuando se administra a tiempo.

La Organización Mundial de la Salud señala que el medicamento puede evitar la muerte por una sobredosis de opioides y que prácticamente no tiene efecto en una persona que no ha consumido estas sustancias.

Una de las presentaciones más conocidas es precisamente la de aplicación nasal, lo que permite administrarla rápidamente durante una emergencia.

¿El Narcan confirma que Hayden Panettiere sufrió una sobredosis?

El hallazgo del medicamento puede ser relevante para la investigación, pero por sí solo no demuestra que Panettiere haya sufrido una sobredosis ni determina qué sustancia pudo haber provocado su muerte.

De hecho, las autoridades todavía no han establecido oficialmente la causa ni la manera de la muerte.

La oficina del forense del condado de Greenville confirmó que la autopsia fue realizada el lunes y que no se encontraron signos de trauma que contribuyeran al fallecimiento. La investigación continúa.

Además, TMZ reportó que dos ambulancias acudieron al departamento y que, debido a ello, no está claro si el Narcan fue administrado a Panettiere o a otra persona que pudiera encontrarse en la vivienda.

El medio también informó que se utilizó epinefrina durante los intentos de reanimación.

¿Por qué se utilizó epinefrina?

La epinefrina, también conocida como adrenalina, es un medicamento que puede utilizarse durante las maniobras de reanimación de una persona que sufre un paro cardíaco.

Su utilización coincide con el reporte inicial de los servicios de emergencia, que describieron a una mujer en paro cardíaco y señalaron que se realizaban maniobras de reanimación.

Es importante distinguir ambos medicamentos, la naloxona está específicamente relacionada con una intoxicación por opioides, mientras que la epinefrina forma parte de los protocolos de atención de determinadas emergencias cardíacas.

¿Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere?

Panettiere fue encontrada inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur, el domingo 16 de agosto.

Los servicios de emergencia llegaron después de una llamada al 911 y realizaron maniobras de reanimación, pero la actriz murió en el lugar.

Las autoridades han señalado que no existen indicios de un hecho sospechoso o de violencia, mientras continúan los estudios necesarios para determinar la causa oficial del fallecimiento.

La noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien pidió privacidad para la familia mientras enfrenta la pérdida.

La actriz alcanzó fama internacional con su papel de Claire Bennet en “Heroes” y posteriormente protagonizó la serie “Nashville”, donde interpretó a la cantante Juliette Barnes.

Panettiere también habló públicamente durante años sobre sus problemas de adicción.

En 2026 publicó sus memorias, “This Is Me: A Reckoning”, en las que abordó distintos episodios de su vida personal y sus problemas con el consumo de sustancias.

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