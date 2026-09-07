Pérdida de memoria comienza a una edad más temprana de lo que se pensaba de acuerdo a resonancias magnéticas

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Nuevos estudios lo revelan. Foto: Shutterstock.

Un nuevo estudio afirma que la memoria de una persona comienza a deteriorarse mucho antes de lo que se pensaba.

Según informaron recientemente investigadores en la revista “Cerebral Cortex”, las personas de cincuenta años comienzan a mostrar signos de disminución de la función de la memoria, probablemente debido a cambios en la región del cerebro responsable de estabilizar los recuerdos.

“Este es uno de una creciente lista de estudios que destacan que la mediana edad es un período realmente importante para el funcionamiento de la memoria y no debe ignorarse”. Ian McDonough, profesor asociado de psicología en la Universidad de Binghamton, Nueva York

Los recuerdos comienzan cuando el cerebro registra una nueva memoria, explicaron los investigadores en las notas de contexto. Poco después, una región cerebral llamada hipocampo reproduce la memoria para estabilizarla, de modo que esté disponible para ser recordada cuando sea necesario.

¿Qué arrojó el estudio sobre la pérdida de memoria?

Para este estudio, los investigadores rastrearon cómo el envejecimiento afectaba la forma en que la información se transmite entre esas etapas y, por lo tanto, cómo se almacenan los recuerdos.

El equipo pidió a un grupo de aproximadamente 60 adultos de entre 18 y 74 años que analizaran rostros asociados a diversos objetos y escenas. Tras un descanso de cinco minutos, los participantes realizaron una prueba de memoria para identificar el objeto o la escena correcta relacionada con cada rostro.

Durante este ejercicio, las resonancias magnéticas registraron la actividad de su hipocampo, según informaron los investigadores.

Los resultados mostraron que los participantes de mediana edad a menudo asociaban un rostro con el objeto o la escena equivocados. Recordaban los elementos, pero no la asociación correcta.

Sobre esto, los investigadores asumieron que los adultos mayores mostrarían una menor actividad del hipocampo, lo que explicaría su peor capacidad de recuerdo.

Los errores cometidos por los adultos jóvenes se produjeron porque sus cerebros no lograron activar los patrones de memoria originales, lo cual era previsible.

Sin embargo, los investigadores descubrieron que los adultos mayores cometían errores a pesar de que sus cerebros mostraban una fuerte activación de esos patrones de memoria.

“Cuanto más reactivan el hipocampo de forma consistente con la codificación, más probabilidades tienen de cometer estos errores de memoria”…. Así que, en lugar de que ese patrón de reactivación se asocie con una mejor memoria, se asocia con esos errores”. Ian McDonough, profesor asociado de psicología en la Universidad de Binghamton, Nueva York

Se desconoce por qué el patrón habitual de creación y recuperación de recuerdos comienza a fallar a medida que envejecemos, dijo McDonough.

Los investigadores señalaron que los estudios futuros deberían analizar con mayor detenimiento los procesos de memoria y explorar cómo la estimulación cerebral posterior al aprendizaje influye en la memoria.

Esta investigación podría ser particularmente reveladora si se realiza un seguimiento de las personas desde la mediana edad en adelante, dijo McDonough.

Autor: Dennis Thompson Reportero de HealthDay

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