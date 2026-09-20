¿Qué es la luxación de cadera y por qué sucede la lesión que sufrió Alejandra Guzmán?

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¿Qué es la dislocación de cadera? Foto: AFP

Alejandra Guzmán tuvo que suspender su concierto en Veracruz la noche del sábado 19 de septiembre, luego de sufrir una luxación en la cadera mientras realizaba una coreografía sobre el escenario. La cantante explicó ante el público que “se le salió la cadera” y fue trasladada en ambulancia a un hospital.

Horas después, Guzmán informó que los médicos habían logrado acomodarle la cadera y que se encontraba bien. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente todos los detalles médicos de la lesión.

¿Qué es una dislocación de cadera?

Una dislocación o luxación de cadera ocurre cuando la cabeza del fémur, el hueso largo del muslo, se sale de la cavidad de la pelvis donde normalmente encaja. Se trata de una lesión poco frecuente y que requiere atención médica inmediata.

La cadera es una articulación formada por la cabeza redondeada del fémur y una cavidad de la pelvis llamada acetábulo. Normalmente, ambas estructuras permanecen unidas y proporcionan estabilidad para caminar y realizar movimientos.

Cuando se produce una luxación, la persona suele presentar dolor intenso y dificultad o imposibilidad para mover la pierna. También puede observarse una posición anormal de la extremidad y, dependiendo del tipo de luxación, la pierna puede parecer más corta.

En el caso de Alejandra Guzmán, la cantante no pudo mantenerse de pie después del incidente y tuvo que ser auxiliada por sus bailarines antes de que llegaran los servicios médicos.

¿Por qué se puede dislocar la cadera?

Las luxaciones de la cadera natural generalmente se producen cuando una fuerza considerable desplaza la cabeza del fémur fuera de la cavidad. Entre las causas más frecuentes están los accidentes automovilísticos, las caídas desde cierta altura y algunas lesiones deportivas.

La mayoría de las luxaciones de cadera son posteriores, es decir, la cabeza del fémur se desplaza hacia atrás. También existen luxaciones anteriores, aunque son menos comunes.

Sin embargo, no todas las lesiones de cadera ocurren de la misma manera. En personas que tienen una prótesis de cadera, la propia articulación artificial también puede sufrir una luxación.

De acuerdo con el MSD Manual, una prótesis puede dislocarse después de una lesión, aunque en algunos casos también puede ocurrir durante actividades cotidianas.

Por ello, en el caso específico de Alejandra Guzmán es importante no asumir cuál fue el mecanismo exacto de la lesión hasta que exista un diagnóstico médico detallado.

¿Qué síntomas provoca una luxación de cadera?

Entre los principales síntomas se encuentran:

Dolor intenso en la cadera.

Imposibilidad o dificultad para mover la pierna.

Alteración en la posición de la pierna.

Apariencia de que la pierna afectada es más corta.

Entumecimiento si existe afectación de algún nervio.

Una luxación también puede provocar lesiones adicionales, entre ellas fracturas y daños en nervios. El nervio ciático puede resultar afectado y, en algunos casos, también puede comprometerse el suministro de sangre hacia la cabeza del fémur.

Por esta razón, una posible luxación de cadera debe considerarse una urgencia médica. La persona no debe intentar acomodarse la articulación por sí misma y debe recibir atención especializada.

¿Cómo se trata una dislocación de cadera?

El tratamiento depende del tipo de lesión y de si existen fracturas u otras complicaciones.

En una luxación de la cadera natural, los médicos suelen realizar una reducción, procedimiento mediante el cual colocan nuevamente la cabeza del fémur dentro de la cavidad de la pelvis. Generalmente se realiza con medicamentos para controlar el dolor y relajar los músculos.

Después de recolocar la articulación pueden realizarse estudios de imagen para descartar fracturas, fragmentos de hueso o cartílago dentro de la articulación y otras lesiones.

Dependiendo del diagnóstico, el paciente puede necesitar reposo relativo, muletas, fisioterapia o, en determinados casos, cirugía.

En el caso de Alejandra Guzmán, la propia cantante informó que los médicos ya habían logrado “acomodarle” la cadera y posteriormente publicó un video desde el hospital.

Alejandra Guzmán tiene antecedentes de problemas en la cadera

Los problemas de cadera no son nuevos para Alejandra Guzmán, la cantante enfrentó complicaciones relacionadas con esta zona del cuerpo y cuenta con una prótesis, por lo que su lesión actual debe entenderse dentro de ese antecedente médico.

No obstante, tener una prótesis no significa que cualquier movimiento pueda provocar una luxación.

El riesgo depende de factores como el tipo de prótesis, el tiempo transcurrido desde la cirugía, la posición de la articulación y otros elementos que deben ser valorados por un especialista.

Hasta ahora, Guzmán ha señalado que se encuentra bien después de recibir atención médica y que el concierto de Veracruz quedó en pausa.

Estábamos tan prendidos caray!

Pero voy a volver muyyyy pronto,

GRACIAS VERACRUZ

Ya estoy bien 🙏🏻 pic.twitter.com/5lY7tJtTG2 — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026

¿Qué hacer ante una posible luxación?

Ante un dolor intenso, deformidad o imposibilidad para mover una pierna después de una lesión, lo recomendable es no intentar mover o recolocar la articulación.

La persona debe recibir atención médica de emergencia, ya que una luxación puede estar acompañada de fracturas o lesiones en nervios y vasos sanguíneos.

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