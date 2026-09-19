RDC inicia pruebas de vacuna Ervebo contra el ébola; epidemia suma 3,639 muertes

GENERANDO AUDIO...

La campaña de vacunación inició este sábado. Foto: AFP

La República Democrática del Congo (RDC) lanzó este sábado una campaña de vacunación en el epicentro de la epidemia del ébola para medir la eficacia de un inmunizante diseñado para una cepa del virus distinta a la que circula actualmente.

El enorme país centroafricano atraviesa la epidemia de ébola más mortífera en su historia. Declarada en mayo, ya provocó 3 mil 639 muertes y contagió a 7 mil 541 personas, según el último balance del Instituto Nacional de Salud Pública difundido este sábado.

La epidemia corresponde a la cepa Bundibugyo del virus, para la cual hasta el momento no existe una vacuna ni un tratamiento específico, aunque hay dos vacunas en fase de ensayos clínicos.

Mientras estas no están certificadas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso probar la eficacia de la vacuna Ervebo, la única aprobada y disponible a gran escala contra el ébola, aunque diseñada para combatir la cepa Zaire, la más común.

El estudio, previsto para un período de nueve a doce meses, está dirigido a 20 mil trabajadores de primera línea en las provincias de Ituri y Kivu del Norte, en el noreste del país, el epicentro de la epidemia.

Este sábado en Bunia, capital de Ituri, se administraron las primeras dosis de la vacuna Ervebo a trabajadores de la salud.

El estudio se lleva a cabo con el apoyo de la OMS y de la ONG Médicos Sin Fronteras, presente en la zona.

“Esta vacuna es eficaz contra la cepa Zaire, pero no sabemos en qué porcentaje podría ser eficaz contra la cepa Bundibugyo”, señaló ante la prensa un responsable de la respuesta sanitaria en RDC, el profesor Steve Ahuka.

“Podría ofrecer cierto nivel de protección cruzada contra el virus Bundibugyo”, explicó la doctora Nana Mimbu, coordinadora de investigación de MSF.

El virus de ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una grave fiebre hemorrágica, causó más de 15 mil muertes en África durante los últimos 50 años.

La peor epidemia registrada anteriormente en RDC había causado cerca de 2 mil 300 muertes entre 3 mil 500 personas enfermas, de 2018 a 2020.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.