Florida confirma primera muerte por “bacteria carnívora” en 2026; ya suma 12 casos

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Florida confirma primera muerte por “bacteria carnívora” en 2026. Foto: AFP

Florida confirmó la primera muerte de 2026 relacionada con Vibrio vulnificus, conocida popularmente como la “bacteria carnívora“, mientras que el estado acumula 12 casos confirmados de la infección en lo que va del año, de acuerdo con el Departamento de Salud de Florida.

La víctima era una persona de entre 80 y 84 años residente del condado de Palm Beach, donde también se han registrado dos contagios este año.

El resto de los casos se distribuyen en otros condados del estado, según la actualización más reciente de las autoridades sanitarias.

Aunque los contagios son poco frecuentes, se advierte que esta bacteria puede causar infecciones graves e incluso mortales, especialmente en personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados.

El primer caso del año se detectó en Miami-Dade

El primer contagio de Vibrio vulnificus en Florida durante 2026 fue identificado en junio en el condado de Miami-Dade, informó entonces CBS News Miami, que citó datos del Departamento de Salud estatal.

¿Qué es la “bacteria carnívora”?

La bacteria habita de forma natural en aguas costeras cálidas y salobres, por lo que el riesgo de exposición suele aumentar durante el verano, cuando las temperaturas del agua favorecen su proliferación.

Aunque suele llamarse “bacteria carnívora”, el nombre científico del microorganismo es Vibrio vulnificus.

Se trata de una bacteria que vive naturalmente en aguas marinas templadas y puede provocar infecciones severas cuando ingresa al organismo.

En algunos casos desarrolla una fasciitis necrosante, una infección que destruye rápidamente el tejido debajo de la piel, razón por la que recibió ese apodo. Sin embargo, esta complicación ocurre únicamente en un porcentaje reducido de los pacientes.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año se registran entre 150 y 200 infecciones por Vibrio vulnificus en Estados Unidos.

En 2024 Florida registró 82 casos confirmados y 19 fallecimientos, en ese entonces las autoridades sanitarias vincularon un aumento inusual de casos en los condados de Citrus, Hernando, Hillsborough, Lee, Pasco, Pinellas y Sarasota con las consecuencias del huracán Helene.

¿Cómo se transmite?

Las autoridades sanitarias estadounidenses señalan dos principales formas de contagio:

Consumir ostras u otros mariscos crudos o poco cocidos contaminados con la bacteria.

contaminados con la bacteria. Exponer una herida abierta, raspón o corte reciente al agua salada o salobre donde vive el microorganismo. También puede ocurrir al manipular mariscos crudos si estos entran en contacto con una lesión en la piel.

La enfermedad no se transmite de persona a persona.

Síntomas de la infección

Los síntomas dependen de la forma de exposición.

Cuando el contagio ocurre por alimentos, los pacientes pueden presentar:

Diarrea

Dolor abdominal

Náuseas y vómito

Fiebre

Si la bacteria entra por una herida, los síntomas pueden incluir:

Dolor intenso alrededor de la lesión

Enrojecimiento e inflamación

Ampollas

Muerte del tejido (necrosis)

En los casos más graves, la infección puede derivar en sepsis, insuficiencia orgánica e incluso requerir amputaciones.

¿Quiénes tienen mayor riesgo?

Los CDC advierten que las personas con enfermedades hepáticas, diabetes, cáncer, sistemas inmunológicos debilitados o adultos mayores tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

La agencia estadounidense estima que aproximadamente una de cada cinco personas con una infección grave por Vibrio vulnificus fallece, en ocasiones apenas unos días después de que aparecen los primeros síntomas.

¿Cómo prevenir la infección?

Las autoridades de salud recomiendan:

Evitar consumir ostras y otros mariscos crudos o poco cocidos.

Cocinar completamente los productos del mar antes de ingerirlos.

No ingresar al mar o aguas salobres si se tiene una herida abierta; en caso de hacerlo, cubrirla con un vendaje impermeable.

Lavar inmediatamente cualquier herida que haya estado en contacto con agua marina o con mariscos crudos.

Buscar atención médica de inmediato si después de esa exposición aparecen fiebre, dolor intenso, inflamación o ampollas.

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