Reino Unido alerta por casos de diarrea explosiva en turistas que viajaron a Riviera Maya y Cancún; México responde

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Alerta Reino Unido por diarrea explosiva relacionada con viajes a México | Pexels

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) alertó este jueves 30 de julio por un aumento drástico de infecciones por ciclospora relacionadas con viajes a México, incluyendo a Riviera Maya y Cancún. Al momento, se confirmaron 67 casos totales de viajeros que volvieron con cuadros de ciclosporiasis o diarrea explosiva.

La Secretaría de Salud (SSA) respondió este 31 de julio asegurando que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizará visitas de verificación a todos los establecimientos relacionados con estos casos.

¡Turistas de Reino Unido viajaron a México y volvieron con ciclosporiasis!

Los datos de la UKHSA muestran que se han notificado 67 casos de viajeros que regresaron con ciclosporiasis o diarrea explosiva entre el 30 de abril y el 15 de julio de 2026:

Inglaterra – 30

Escocia – 27

Gales – 10

Fuente: UKHSA

Travelling to Mexico this summer? We've seen a sharp rise in cyclospora infections linked to the destination.



The tiny parasite is picked up through contaminated food, even at high-end all-inclusive resorts and causes explosive diarrhoea. pic.twitter.com/dPIRLJdYxC — UK Health Security Agency (@UKHSA) July 30, 2026

La autoridad británica aseguró que se trata de “un aumento considerable” en comparación con el promedio anual de 93 casos registrados de 2022 a 2025, según el comunicado.

De los 67 casos de ciclosporiasis confirmados en Reino Unido, 52 pacientes emprendieron viajes y 48 informaron haber viajado a México, mientras que uno más afirmó haberse trasladado también a Estados Unidos (EE.UU.).

Entre quienes viajaron a México, los casos informaron haberse alojado en diversos hoteles de la Riviera Maya y Cancún, y haber consumido una variedad de alimentos y bebidas como parte de paquetes vacacionales con todo incluido.

Por otro lado, la UKHSA informó: “Otro caso informó haber viajado únicamente a Estados Unidos, y otro a Kenia“.

Se prevé un aumento de diarrea explosiva relacionado con viajes a México

La UKHSA prevé un aumento continuo de casos de diarrea explosiva asociados a viajes, vinculados al incremento de los viajes a México durante el verano y un posible aumento de casos relacionados con viajes a EE.UU., donde se notificó un brote generalizado.

El Dr. Philip Veal, consultor en salud del viajero de la UKHSA confirmó que se detectó un aumento de infecciones por Cyclospora entre viajeros que regresan de México, producto de un parásito que puede afectar al estómago e intestinos.

Recomendaciones contra ciclosporiasis por parte de Reino Unido

Las autoridades aseguraron que los viajeros a México y otras zonas con presencia de la enfermedad pueden reducir el riesgo de infección siguiendo medidas de higiene alimentaria y del agua, incluyendo:

Beber agua embotellada

Consumir alimentos bien cocinados Incluyendo en hoteles de lujo con todo incluido



Fuente: UKHSA

También se recomendó evitar ciertos alimentos, entre ellos:

Bayas

Hierbas frescas sin cocinar

Fruta sin pelar

Ensaladas

Fuente: UKHSA

Por otro lado, se llamó a los viajeros a estar al pendiente en caso de que presenten los siguientes síntomas tras regresar de un viaje:

Diarrea acuosa

Pérdida de apetito

Pérdida de peso

Calambres o dolor estomacal

Hinchazón

Flatulencias

Nauseas

Fatiga

Síntomas similares a los de la gripe

Fuente: UKHSA

En caso de que un viajero presente estos síntomas, se recomienda consultar a un médico e informar a su profesional sanitario sobre su historial de viajes.

“Si bien la ciclosporiasis suele ser leve y la mayoría de las personas mejoran en pocos días sin tratamiento, las infecciones pueden ser más graves o prolongadas en personas inmunodeprimidas, en cuyo caso se pueden recetar antibióticos“, remató la UKHSA.

México responde a alerta de Reino Unido por diarrea explosiva en viajeros

A través de una tarjeta informativa, la SSA informó que el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional recibió comunicación por parte de autoridades del Reino Unido con respecto a los casos de diarrea explosiva.

Por esta razón, anunció que la Cofepris, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Dirección General de Epidemiología emprenderán visitas de verificación a los establecimientos señalados.

La Secretaría de Salud también reafirmó que sus análisis para la detección de Cyclospora cayetanensis, realizados por autoridades mexicanas y estadounidenses, no han identificado la presencia del parásito en las muestras.

“Las investigaciones que lleva a cabo la Cofepris se desarrollan en estricto apego a los protocolos y estándares internacionales, garantizando la solidez técnica y la trazabilidad de los resultados“, agregó la SSA.

El pasado 21 de julio, el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, reportó tres casos de diarrea explosiva en México, pero descartó que se trate de un brote de ciclosporiasis como el de Estados Unidos, donde se han confirmado más de mil 600 casos.

¿Qué es la Cyclospora y cómo se transmite?

En entrevista para Uno TV, el infectólogo Alejandro Macías aclaró que el parásito Cyclospora se propaga a través de frutas, verduras y agua contaminadas con heces, y causa la enfermedad intestinal llamada ciclosporiasis.

Macías detalló que el parásito necesita de una a dos semanas en el entorno para volverse infectante, un proceso que se ve sumamente favorecido por las precipitaciones y el clima húmedo actual.

De acuerdo con el especialista, la principal vía de transmisión ocurre mediante el consumo de vegetales crudos, tales como la lechuga, el cilantro y el perejil, los cuales se contaminan frecuentemente en los campos de cultivo.

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