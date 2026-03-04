Más de 20 fórmulas para bebés contienen plomo y arsénico en EE. UU., revela estudio

GENERANDO AUDIO...

El informe reaviva el debate de regulación de estos productos. Foto: Getty Images

Consumer Reports, organización independiente y sin fines de lucro, detectó la presencia de metales pesados en varias marcas de fórmulas para bebés en Estados Unidos, entre ellos arsénico, plomo y sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS).

De acuerdo con información publicada por CBS News, la organización examinó 49 fórmulas en presentación en polvo, líquida, de proteínas alternativas e hipoalergénicas, y encontró que más de la mitad contenía “niveles potencialmente preocupantes” de estos contaminantes.

Sana Mujahid, gerente de investigación y pruebas de seguridad alimentaria de Consumer Reports, advirtió que la exposición repetida a estas sustancias puede tener efectos negativos en la salud de los bebés, ya que sus sistemas orgánicos aún se encuentran en desarrollo.

Regulación y vacíos en los controles

Aunque el mercado de fórmulas infantiles cuenta con regulación en Estados Unidos, Consumer Reports advirtió que estos productos pueden verse afectados por contaminación ambiental o por procesos de fabricación.

La organización también señaló que, actualmente, no existen límites federales específicos que establezcan niveles máximos permitidos de metales pesados en fórmulas infantiles.

Además, los fabricantes no tienen la obligación de realizar pruebas sistemáticas para detectar estos contaminantes antes de comercializar los productos.

¿Son seguras las fórmulas analizadas?

Pese a los hallazgos, Consumer Reports aclaró que las fórmulas incluidas en el análisis pueden seguir utilizándose para alimentar a los bebés.

La organización explicó que aplicó estándares de evaluación estrictos para medir posibles riesgos, con el objetivo de ofrecer información que ayude a madres y padres a tomar decisiones informadas sobre la alimentación de sus hijos.

El reporte también recordó que en una investigación previa detectó plomo y arsénico en varias fórmulas en polvo. Tras ese informe, autoridades regulatorias se comprometieron a reforzar la supervisión y las pruebas en este tipo de productos, como se lee en el artículo de CBS News.

Opciones con niveles bajos o sin detección

En el caso específico de las fórmulas líquidas, el análisis encontró que ocho de las 23 evaluadas no presentaron metales pesados o registraron niveles bajos.

Consumer Reports aseguró que, actualmente, existen opciones seguras y accesibles en el mercado, varias de ellas disponibles a través de programas de apoyo como el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).

Empresas responden al informe

El reporte indicó que aproximadamente la mitad de la fórmula infantil que se vende en Estados Unidos proviene de dos compañías: Abbott Nutrition y Mead Johnson. Mientras que Perrigo también fabrica este tipo de productos para cadenas minoristas.

Por su parte, Abbott sostuvo que sus fórmulas son seguras y cumplen con regulaciones internacionales, incluidas las establecidas en la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. La compañía señaló que los metales pesados pueden encontrarse en niveles traza de manera natural en el ambiente y en distintos alimentos.

Mientras que Mead Johnson afirmó que aplica protocolos estrictos de control y que sus productos cumplen o superan estándares regulatorios nacionales e internacionales, incluidos los límites europeos, informó CBS News.

El Consejo de Nutrición Infantil de Estados Unidos, asociación de fabricantes que incluye a Abbott, Perrigo y Reckitt, reconoció el martes la ausencia de límites de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para los metales pesados.

Impulsan cambios legislativos

En paralelo, avanza en el Senado estadounidense una iniciativa, presentada por el senador Gary Peters de Michigan en 2025, conocida como Ley para la Protección de la Fórmula Infantil contra la Contaminación.

La propuesta obligaría a los fabricantes a notificar a la FDA en un plazo máximo de un día hábil cuando detecten contaminación, errores de etiquetado o adulteración en sus productos.

Recomendaciones para madres y padres

Sana Mujahid recomendó a madres y padres consultar con el pediatra cualquier duda relacionada con la fórmula que utilizan.

También, pidió evitar la preparación de fórmulas caseras y usar agua limpia al mezclar productos en polvo, ya que el líquido puede representar otra vía de exposición a contaminantes.

El informe de Consumer Reports reabre el debate sobre la supervisión de productos destinados a la primera infancia y la necesidad de reforzar los controles en uno de los alimentos más importantes durante los primeros meses de vida.

