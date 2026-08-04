NASA presenta al Crew-13; explican parte de su misión rumbo a la EEI

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Miembros del Crew-13 de la NASA. Foto: Reuters

La NASA presentó a los cuatro integrantes del Crew-13, la próxima misión de SpaceX que viajará a la Estación Espacial Internacional (EEI). Durante una conferencia de prensa realizada en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, la comandante Jessica Watkins aseguró que la tripulación está lista para una expedición que se prevé se lance el 12 de septiembre a bordo de una nave Dragon.

La misión estará integrada por los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Joshua Kutryk y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

LIVE: Meet the members of Crew-13! Tune in as they talk about their upcoming journey, launching no earlier than mid-September. https://t.co/xAdlVA5fni — NASA (@NASA) August 3, 2026

Para Watkins será su segundo viaje a la estación orbital, mientras que sus tres compañeros realizarán su primer vuelo espacial.

Durante la conferencia se mencionó que en la misión se contempla el mantenimiento de la estación, caminatas espaciales e investigaciones científicas.

Jessica Watkins anticipa una misión con caminatas espaciales

Durante la conferencia, Jessica Watkins afirmó que regresar a la EEI representa un honor y destacó que espera compartir la experiencia con el resto de la tripulación.

“Es un honor servir como comandante de la Crew-13 junto a Luke, Josh y Sergey. Estamos muy ilusionados con esta misión”, expresó.

La astronauta adelantó que la expedición tendrá una agenda intensa.

“Prevemos una misión muy ajetreada, con mucho mantenimiento de la estación, tanto interno como externo, y varias actividades extravehiculares programadas”, explicó.

Astronauta canadiense responde sobre la guerra entre Rusia y Ucrania

Uno de los momentos más destacados de la conferencia ocurrió cuando un periodista preguntó a Joshua Kutryk, de ascendencia ucraniana, si trabajar con el cosmonauta ruso Sergey Teteryatnikov representaba un desafío debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El astronauta canadiense respondió que la cooperación entre los miembros de la comunidad espacial permanece intacta.

“De humano a humano, rara vez hay un problema. Trabajando de astronauta a astronauta, de ingeniero a ingeniero, no hay ningún problema. Todos trabajamos hacia el mismo objetivo”, afirmó.

Kutryk también comentó que espera el nacimiento de su hijo mientras permanezca en el espacio y bromeó con la coincidencia de las fechas.

La Expedición 75 continúa con investigaciones y caminatas espaciales

Mientras la Crew-13 se prepara para despegar, los integrantes de la Expedición 75 continúan con sus actividades a bordo de la Estación Espacial Internacional.

La comandante Jessica Meir y el ingeniero de vuelo Anil Menon, ambos de la NASA, realizan los preparativos para una caminata espacial en la que instalarán una plataforma destinada a recibir un nuevo panel solar desplegable.

Por su parte, los astronautas Jack Hathaway y Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA), participaron en entrenamientos con el sistema de rescate SAFER, además de pruebas con nuevos equipos de ejercicio diseñados para futuras misiones de exploración espacial.

Los cosmonautas de Roscosmos Pyotr Dubrov, Anna Kikina y Andrey Fedyaev desarrollan experimentos sobre el sistema circulatorio, pruebas auditivas y ensayos con herramientas de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de las operaciones en órbita.

La Crew-13 despegará desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, para incorporarse a la Expedición 75 y continuar con los trabajos científicos y de mantenimiento en la estación orbital.

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