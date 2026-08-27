Vacuna personalizada contra el cáncer de piel podría tardar hasta 10 años en llegar a México

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La vacuna personalizada contra el cáncer de piel tipo melanoma desarrollada por Moderna y Merck, podría tardar hasta 10 años en llegar al mercado mexicano, de acuerdo con estimaciones de especialistas:

“Antiguamente podían tomar décadas, pero ahora lo veremos ya trasladado a la clínica seguramente en cinco o diez años”, dijo el infectólogo Alejandro Macías.

La terapia, conocida como intismeran autogene o mRNA-4157, continúa siendo experimental. El pasado 19 de agosto, Moderna y Merck informaron resultados positivos de un estudio fase 3 en pacientes con melanoma de alto riesgo al que ya se le había retirado completamente el tumor.

¿Cuántos años tardará en estar lista la vacuna contra el cáncer?

En entrevista para Unotv.com, Macías pidió evitar la idea de que se trata de una vacuna que ya puede aplicarse.

“No es una vacuna que ya exista para que la gente se la ponga mañana”. Dr. Alejandro Macías, infectólogo

El especialista señaló que, aunque la investigación es alentadora, esta apenas se encuentra en fase 3, por lo que “para su uso clínico seguramente no la tendríamos antes de unos 5 o 10 años”.

Una vez que la vacuna se encuentre disponible en los países donde es desarrollada, México podría buscar acceder a esta. Juan Manuel Tovar Cabrera, médico internista y oncólogo, explicó que el territorio mexicano puede registrar un retraso de entre dos y cinco años en adquirirla, esto comparado con Estados Unidos.

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Sin embargo, el oncólogo también consideró que el país podría avanzar más rápido si desarrolla infraestructura y capacidad para fabricar este tipo de terapias.

En complemento de ello, el Dr. Macías destacó la necesidad de fortalecer la investigación en plataformas de ARN mensajero para no depender completamente de compañías extranjeras cuando estas terapias lleguen al mercado.

“México tiene que tener ya investigación y desarrollo en esas áreas para que cuando empiece a salir del mundo pues la tengamos rápido”. Dr. Alejandro Macías, infectólogo

Por otra parte, de acuerdo con el oncólogo Tovar parte de la autorización de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependerá de que existan los elementos y estudios necesarios para la fabricación personalizada.

“Cada paciente va a necesitar una muestra de su propio tumor, un análisis genético y la fabricación de un producto exclusivo”, explicó. Juan Manuel Tovar Cabrera, médico internista y oncólogo

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UnoTV buscó a Merck para conocer más detalles sobre los tiempos de aprobación, disponibilidad y posible llegada de esta terapia a México; sin embargo, la compañía señaló que por ahora no cuenta con información adicional para compartir sobre su eventual disponibilidad en el país.

¿Cómo funciona la vacuna personalizada contra el cáncer de piel?

Para entender cómo funciona esta vacuna hay que partir de que no se trata de una vacuna preventiva para personas sanas, sino de una terapia que se aplicaría a pacientes que ya tuvieron un melanoma y a quienes el tumor les fue retirado mediante cirugía.

El proceso comienza precisamente con la extracción del tumor, una vez que el melanoma fue retirado, los especialistas pueden analizarlo a nivel genético para identificar qué características hacen diferentes a las células cancerosas de las células sanas del paciente.

Alejandro Macías, infectólogo, explicó posteriormente que se realizan pruebas especializadas para conocer el ADN del tumor y, al mismo tiempo, se analiza el ADN del tejido normal de la persona.

“Vamos a tener dos tipos distintos de DNA: el DNA normal de la persona y el DNA del tumor”. Al comparar ambos, los especialistas pueden identificar las alteraciones que están presentes en las células cancerosas, pero no en las células normales.

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El Dr. Juan Manuel Tovar, explicó que cada tumor tiene características particulares que permiten diferenciarlo de las células sanas, “como una especie de huella digital del cáncer“.

De acuerdo con la explicación del especialista, pueden seleccionarse hasta 34 de estas características para elaborar un mensaje de ARN exclusivo para el paciente.

Es decir, la vacuna no sería exactamente la misma para todos los pacientes, pues esta se fabrica tomando como referencia la información genética del propio tumor.

¿Y qué hace el pembrolizumab?

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La vacuna personalizada se estudia en combinación con pembrolizumab, una inmunoterapia que ya se utiliza en el tratamiento contra distintos tipos de cáncer.

Tovar explicó que aunque las células tumorales pueden intentar pasar desapercibidas ante el sistema inmunológico, el pembrolizumab ayuda a quitar uno de los “frenos” que limitan la respuesta de las defensas.

Por eso, los dos componentes cumplen funciones complementarias.

En palabras de Tobar, la vacuna le enseña al sistema inmunológico qué debe buscar, mientras que el pembrolizumab ayuda a que pueda atacar.

La combinación fue evaluada en pacientes con melanoma de alto riesgo que ya habían sido sometidos a cirugía. Los resultados de fase 3 reportados por Moderna y Merck mostraron una reducción del riesgo de recurrencia y de metástasis frente al tratamiento con pembrolizumab solo.

¿La vacuna contra el cáncer de piel es una cura definitiva?

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Los especialistas pidieron cautela, pues el tratamiento no se estudió como una vacuna para evitar que una persona sana desarrolle melanoma. Se investiga como una terapia adyuvante, es decir, después de que el tumor fue retirado mediante cirugía, con el objetivo de disminuir el riesgo de que el cáncer vuelva o se extienda.

El estudio fase 3 reportó una mejora estadísticamente significativa tanto en la supervivencia libre de recurrencia como en la supervivencia libre de metástasis a distancia frente a pembrolizumab solo. Por ello, Tovar consideró que todavía no puede hablarse de una cura definitiva.

“Tenemos que tomarlo con precaución porque todavía faltan más desenlaces y más tiempo para decir que esto va a funcionar al 100% en todos los pacientes”. Dr. Juan Manuel Tovar, oncólogo

Cabe destacar que según los especialistas, esta vacuna puede ser un parteaguas para desarrollar inmunizaciones contra otro tipo de cánceres, como el de páncreas.

¿Cúanto costará la vacuna contra el cáncer en México?

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El costo también podría ser una barrera para que México acepte esta vacuna, según el Dr. Macías, pues actualmente “una terapia de este tipo podría alcanzar cientos de miles de dólares por paciente”, aunque confió en que los costos disminuyan conforme la tecnología se estandarice.

Tovar coincidió en que sería un tratamiento caro, pero señaló que la inversión podría terminar siendo conveniente para los sistemas de salud si logra evitar recaídas y enfermedades metastásicas, cuyo tratamiento también representa costos elevados.

Es por ello que los especialistas no descartan que después de años en el mercado, el sector público adquiera la vacuna, aunque dependerá de su eventual aprobación, precio, capacidad de fabricación y cobertura.

¿Cuál es el panorama del melanoma en México?

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En México el melanoma no es uno de los cánceres más frecuentes, pero sí puede ser uno de los cánceres de piel más peligrosos según ambos especialistas.

De acuerdo con el Dr. Tovar, en la República Mexicana, se presentan alrededor de 2,400 nuevos casos y 800 muertes por melanoma al año. Es decir que casi siete nuevos casos diagnosticados y dos fallecimientos por melanoma se dan al día.

Este cáncer puede representar alrededor de 2% de todos los cánceres en México

Uno de los factores que pueden aumentar el riesgo de contraer melanoma son tanto las quemaduras solares durante la infancia como la exposición intensa al sol y el uso de camas de bronceado.

Según el experto, aunque las personas de piel clara tienen un mayor riesgo de desarrollar melanoma, este tipo de cáncer también puede presentarse en personas con piel oscura. Por ello, Tovar considera que, si bien esta vacuna no representa una cura definitiva contra el cáncer, sí constituye un importante avance en la atención de un padecimiento que afecta a distintos sectores de la población.

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