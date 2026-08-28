¿Todos los probióticos funcionan igual? Expertos alertan sobre consumo de microorganismos sin evidencia científica

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No todos son buenos. Foto: Shutterstock

La doctora Ana Teresa Abreu y Abreu con especialidad en gastroenterología, advirtió sobre el creciente consumo de productos como suplementos, gomitas, yogures y quesos que se promocionan como probióticos (microorganismos benéficos) sin evidencia científica que demuestre su seguridad o sus beneficios.

“Hay muchos probióticos en el mercado, y productos que no lo son pero la mercadotécnica nos hace creer que si”. Ana Teresa Abreu y Abreu, gastroenteróloga y presidenta de la Sociedad Mexicana de Microbiota

¿Qué necesita un probiótico para funcionar?

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Uno de los puntos fundamentales, según la conferencia sobre microbiota y salud intestinal, impartida por la experta en el Summit de Opella, es que un microorganismo debe llegar vivo al intestino y demostrar que puede generar un efecto benéfico como en la flora intestinal.

Este debe enfrentar condiciones como la acidez del estómago y otros mecanismos del tubo digestivo antes de llegar al intestino. “Lo primero que tiene que hacer un probiótico para funcionar es llegar vivo al intestino”.

Sin embargo, de acuerdo a la experta, el mercado vende productos que contienen mezclas de microorganismos sin que necesariamente se haya demostrado que permanecen vivos o que las cepas utilizadas trabajan de manera adecuada entre sí.

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“Muchas veces son mezclas de aparentemente microorganismos que, cuando se han estudiado, ni siquiera están vivos”, señaló. Ana Teresa Abreu y Abreu, gastroenteróloga y presidenta de la Sociedad Mexicana de Microbiota

Además, explicó que juntar una gran cantidad de microorganismos tampoco garantiza un mayor beneficio. “Los venden como productos multibillonarios y la gente piensa que a más es mejor”, advirtió.

Para que una cepa pueda considerarse una alternativa con respaldo, explicó, debe existir evidencia sobre su seguridad y sobre el beneficio que puede aportar, así como contar con un nombre científico.

El riesgo de consumir productos que se venden como probióticos sin suficiente respaldo

De acuerdo con la presidenta de la Sociedad Mexicana de Microbiota, el consumo indiscriminado de mezclas de microorganismos también puede generar problemas, especialmente cuando se desconocen las características de las cepas incluidas.

Foto: Getty Images

Entre los principales riesgos, la especialista mencionó problemas relacionados con la sobrepoblación bacteriana intestinal y la posible presencia de microorganismos con genes asociados a la resistencia antimicrobiana.

“Uno muy grave es la presencia de esos microorganismos que muchas veces tienen genes de resistencias antimicrobianas”, alertó la especialista, quien explicó que esto podría favorecer problemas relacionados con la respuesta a los antibióticos cuando una persona necesite utilizarlos.

¿Fermentados y yogur son lo mismo que un probiótico?

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Otro de los mitos que la especialista desmintió es que todos los alimentos fermentados son automáticamente probióticos.

Aunque estos productos pueden formar parte de una alimentación saludable y contener microorganismos, eso no significa que tengan las mismas características que una cepa probiótica identificada y estudiada para un efecto específico.

“Son alimentos fermentados que sí pueden tener virtudes en la salud, pero eso no los convierte automáticamente en probióticos, son un complemento”. Ana Teresa Abreu y Abreu, gastroenteróloga y presidenta de la Sociedad Mexicana de Microbiota

La diferencia, según explicó, está en que las cepas probióticas con evidencia científica cuentan con un nombre e identificación específica y han sido estudiadas para conocer su comportamiento, seguridad y posible utilidad clínica.

¿Qué pasa con los probióticos que sí tienen evidencia?

Durante la conferencia también se presentó información sobre Bacillus clausii, la cepa utilizada en productos como Enterogermina, y las características que, según la evidencia expuesta por los especialistas, le permiten superar algunos de los principales desafíos del aparato digestivo.

Una de sus características es su capacidad de formar esporas, una especie de estructura que puede favorecer su resistencia durante el paso por el tubo digestivo.

Foto: Jennifer Turrubiartes

De acuerdo con la información presentada en el encuentro, estudios sobre esta cepa reportan una alta supervivencia durante su tránsito intestinal y la capacidad de ejercer efectos biológicos sin necesidad de establecerse permanentemente en el intestino.

En ese sentido, algunas cepas pueden contribuir de manera temporal a modular funciones del ecosistema intestinal y en la modulación de la respuesta inmunológica. “B. clausii no busca que el sistema inmune responda más, sino que responda mejor”.

Entre los mecanismos abordados se habló de su posible relación con proteínas que participan en las uniones entre las células intestinales, como ZO-1 y ocludina, además de otros procesos relacionados con la protección de la barrera intestinal.

¿Sirven los probióticos para la diarrea?

Foto: Jennifer Turrubiartes

De acuerdo con los estudios de la farmecéutica Opella, encargada de la fabricación de Enterogermina, el uso de determinadas cepas probióticas ayudan a mitigar los problemas gastrointestinales.

Entre los datos expuestos se mencionó un ensayo con 435 pacientes, principalmente población pediátrica, en el que evaluaron el comportamiento de un probiótico en cuadros de diarrea.

También se compartieron datos relacionados con diarrea asociada a antibióticos, en los que la incidencia reportada fue de 1.8% en quienes recibieron el probiótico, frente a 6.5% en el grupo que recibió únicamente antibióticos, según la información presentada durante el encuentro.

Estos resultados, sin embargo, corresponden a investigaciones y contextos clínicos específicos, por lo que no pueden extrapolarse automáticamente a cualquier producto que se venda bajo la etiqueta de “probiótico”, según la doctora Abreu.

Cinco claves para saber qué probiótico estás consumiendo

Foto: Getty Images

Ante la enorme oferta disponible en el mercado, la doctora Ana Teresa Abreu y Abreu recomendó poner atención en cinco aspectos:

Tener un diagnóstico antes de consumir un producto. Consultar qué cepa tiene evidencia, no todos los microorganismos producen los mismos efectos ni sirven para las mismas condiciones. No asumir que todos los alimentos fermentados son probióticos, aunque pueden tener beneficios nutricionales, no son equivalentes a una cepa probiótica estudiada. Evitar basar la decisión en opiniones sin respaldo científico; la popularidad en redes sociales no sustituye la evidencia. No dejarse llevar por la idea de que “más es mejor”; una mezcla con una gran cantidad de microorganismos no necesariamente será más efectiva.

“Dependiendo de la entidad clínica, idealmente el médico, diagnosticando la entidad, puede sugerir la coadyuvancia de alguna cepa probiótica específica”, explicó la especialista.

Finalmente, la especialista llama a revisar algo más que la etiqueta, la cepa específica, su supervivencia y la evidencia científica que respalde el beneficio que promete.

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