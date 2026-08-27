Abasto y contratación de medicamentos, reto para la industria farmacéutica mexicana

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Medicamentos genéricos con clave en México. Foto: Cuartoscuro | Getty Images

La industria farmacéutica mexicana pidió al Gobierno federal que priorice al sector nacional en la compra consolidada de medicamentos, textiles y dispositivos médicos para los ejercicios de 2027 y 2028.

“Queremos ver una compra pública que esté alineada con estos objetivos, que tenga los incentivos correctos para ir incentivando la integración de las diferentes partes de la cadena de valor”, indicó Guy Jean Savoir García, presidente de la Cámara empresarial representante del Sector Farmacéutico y de Dispositivos Médicos en México (Canifarma).

Genéricos son clave para el abasto de medicamentos

Durante el encuentro, representantes de la industria destacaron la importancia de los medicamentos genéricos para garantizar el abasto tanto en el sector público como en el privado.

Jaime López de Silanes, presidente de Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), aseguró que estos medicamentos se han convertido en una parte fundamental para la salud de los mexicanos.

“Ha logrado que los medicamentos genéricos sean una verdadera columna vertebral del Sistema de Salud mexicano. Son estos medicamentos los que sostienen el abasto del sector público y privado garantizando que miles de familias tengan acceso a terapias imprescindibles”, señaló Jaime López de Silanes.

Los representantes de la industria también señalaron que están cumpliendo con los nuevos requerimientos establecidos por el Gobierno federal, entre ellos la obligación de incluir la leyenda “Gobierno de México” en medicamentos e insumos médicos.

Rafael Gual, director de Canifarma, explicó que los productos deben contar necesariamente con esta identificación para poder ser entregados.

Sin embargo, señaló que el requisito representa costos adicionales para los fabricantes.

“Calculamos que unos 10 mil millones de pesos. Yo te diría que hay mecanismos más eficientes, vamos a ver cómo funciona esto”, mencionó el director de Canifarma.

Salud pide fortalecer producción nacional

Por su parte, David Kershenobich, secretario de Salud, pidió a la industria fortalecer sus capacidades para garantizar el abasto de medicamentos esenciales durante los próximos años.

“El reto es cómo puede Anafam mejorar sus capacidades para fortalecer la contratación pública y garantizar el abasto de medicamentos esenciales en los próximos años”. David Kershenobich, secretario de Salud

El funcionario también consideró recomendable fortalecer la producción en territorio nacional de ingredientes farmacéuticos activos (API) y aumentar de manera significativa la investigación clínica en México.

En tanto, Víctor Hugo Borja, comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, destacó la participación de empresas nacionales en el registro de medicamentos y vacunas.

“Tenemos cerca de 10 mil registros de medicamentos y vacunas en Cofepris y de estos 6 mil 200 son registros sanitarios de fabricación nacional. Queremos llegar a más, promover la industria en México”. Víctor Hugo Borja, comisionado de la Cofepris

Finalmente, tras la evaluación de los proveedores, Birmex emitirá el fallo de la compra consolidada el próximo 30 de septiembre.

Borja subrayó que el proceso tiene como objetivo obtener resultados para diciembre y advirtió que los proveedores que no cumplan con los requisitos no deberán permanecer en el proceso.

“Tenemos solo estos meses para poder dar resultados a diciembre y el que no cumple no merece estar ahí”. Víctor Hugo Borja, comisionado de la Cofepris

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