¿Qué pasa con tus contraseñas si mueres? Facebook, Google y bancos tienen reglas distintas para tus cuentas digitales

GENERANDO AUDIO...

Hay contraseñas que no se heredan. Foto: AFP

Una cuenta de Facebook puede convertirse en un perfil conmemorativo, una cuenta de Google puede cerrarse y el dinero de una cuenta bancaria puede pasar a los beneficiarios, pero las contraseñas no se heredan automáticamente. Las plataformas tienen procedimientos distintos para decidir qué ocurre con la información de una persona fallecida.

Por eso, dejar instrucciones sobre las cuentas digitales puede evitar que familiares tengan que descubrir después qué servicios utilizaba una persona y qué quería hacer con sus datos.

Facebook: puedes decidir qué pasará con tu perfil

Facebook permite elegir entre convertir la cuenta en conmemorativa o eliminarla definitivamente después del fallecimiento.

En el primer caso, aparece la leyenda “En memoria de” junto al nombre. El contenido que la persona haya compartido permanece disponible para el público con el que fue compartido y, dependiendo de la configuración de privacidad, los amigos pueden publicar recuerdos en la biografía.

La plataforma también permite designar un contacto de legado, quien podrá aceptar solicitudes de amistad, cambiar la foto de perfil o portada y solicitar la eliminación de la cuenta.

Facebook aclara que este contacto no puede iniciar sesión en la cuenta.

También existe la opción “Eliminar cuando fallezcas”. Si se elige, Facebook señala que eliminará de manera definitiva los mensajes, fotos, publicaciones, comentarios, reacciones e información del perfil cuando reciba la prueba del fallecimiento.

La configuración se encuentra en:

Configuración y privacidad

Configuración

Centro de cuentas

Perfiles y detalles personales

Propiedad y control de la cuenta

Cuentas conmemorativas

Google no entrega las contraseñas

Google también contempla qué hacer con las cuentas de una persona fallecida, pero establece una limitación importante: no proporciona contraseñas ni otros datos de acceso.

La empresa recomienda utilizar previamente el Administrador de cuentas inactivas, mediante el cual una persona puede indicar quién podrá acceder a determinada información y si desea que su cuenta sea eliminada.

Cuando alguien muere sin dejar instrucciones, sus familiares directos o representantes pueden presentar una solicitud para cerrar la cuenta y, en determinadas circunstancias, solicitar contenido.

Google señala que cada caso es sometido a una revisión para proteger la seguridad y privacidad de la información.

¿Y qué pasa con el dinero de las cuentas bancarias?

En México, la Condusef y BBVA señalan que no existe un procedimiento sistemático mediante el cual los bancos sean informados automáticamente del fallecimiento de todos sus clientes.

La Condusef cuenta con un sistema de consulta para localizar cuentas de ahorro, cheques o inversiones de una persona fallecida y determinar quiénes son sus beneficiarios.

Para iniciar el trámite, se solicita una copia del acta de defunción y una identificación oficial vigente.

La información proporcionada por el Gobierno de México indica que la investigación se realiza con instituciones bancarias afiliadas a la Asociación de Bancos de México y que la respuesta debe darse en un plazo máximo de 60 días naturales.

Si la búsqueda resulta positiva, el expediente pasa a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) del banco correspondiente.

Además, la información consultada señala que, si una cuenta permanece sin movimientos durante seis años, sus recursos pasan a la beneficencia pública.

¿Qué conviene dejar preparado?

Por lo que es importante saber que hay varios puntos que una persona puede dejar definidos:

Qué cuentas digitales tiene

Qué quiere que ocurra con sus perfiles después de morir

Quién será su contacto de legado en Facebook

Si desea eliminar su cuenta de Facebook

Qué instrucciones dejará mediante el Administrador de cuentas inactivas de Google

Quiénes son los beneficiarios de sus cuentas bancarias

Dónde están sus documentos importantes para que sus familiares puedan realizar los trámites correspondientes

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.