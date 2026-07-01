Noticias de hoy 1 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:42 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Noticias de hoy 1 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Descartan el T-MEC

Marcelo Ebrard informó que EE. UU. rechazó la posibilidad de extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más.

Un millón

La victoria de México sobre Ecuador desató una celebración masiva en la Ciudad de México, donde más de un millón de personas salieron a las calles.

3 muertos

Tres personas murieron asfixiadas en la Ciudad de México durante las celebraciones por la clasificación de México a octavos de final del Mundial 2026.

Europa arde

Europa atraviesa una de las olas de calor más intensas registradas en su historia. Las temperaturas extremas han dejado más de mil 300 muertes en distintos países.

Inicia con lluvias

Julio inicia con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

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