Noticias de hoy 9 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 9 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

CNTE colapsa Tlalpan

Este martes, integrantes de la CNTE bloquearon Calzada de Tlalpan, colapsando toda la zona sur de la Ciudad de México.

Boris toca tierra

La tormenta Boris tocó tierra esta mañana entre Guerrero y Oaxaca, provocando varias afectaciones y la suspensión de clases en escuelas de Guerrero, Michoacán y Puebla.

Inflación en México

La inflación anual en México se ubicó en 3.94% durante mayo. Algunos productos mantuvieron aumentos, como papa, pollo y tortilla.

Home office para burócratas

Se publicó en el Diario Oficial el decreto de suspensión de clases y home office en dependencias de Ciudad de México por la inauguración del Mundial.

Buscan impugnar elección

La dirigencia nacional de Morena informó que buscará impugnar la elección en Coahuila por presuntas irregularidades durante la jornada electoral.

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