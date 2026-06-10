Noticias de hoy 10 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
Noticias de hoy 10 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
La ANTAC anunció que pondrá en pausa el paro nacional y los bloqueos carreteros que había convocado para este 11 de junio; seguirán de forma simbólica.
El Papa León XIV bendecirá la nueva torre de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, estructura que llevó al templo diseñado por Antoni Gaudí a convertirse en la iglesia más alta del mundo.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentará su reelección en las elecciones legislativas de octubre de este 2026; suma 30 años en el poder desde 1996.
Los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron blindados por personal de la Marina, ante la posibilidad de que la CNTE realice protesta o bloqueo.
Este miércoles, canales de baja presión al interior del país ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del país, con lluvias intensas en Puebla y muy fuertes en el Estado de México.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.