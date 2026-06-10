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Noticias de hoy 10 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Frenan paro

La ANTAC anunció que pondrá en pausa el paro nacional y los bloqueos carreteros que había convocado para este 11 de junio; seguirán de forma simbólica.

Sagrada Familia

El Papa León XIV bendecirá la nueva torre de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, estructura que llevó al templo diseñado por Antoni Gaudí a convertirse en la iglesia más alta del mundo.

Reelección en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentará su reelección en las elecciones legislativas de octubre de este 2026; suma 30 años en el poder desde 1996.

En alerta

Los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron blindados por personal de la Marina, ante la posibilidad de que la CNTE realice protesta o bloqueo.

Lluvias en el país

Este miércoles, canales de baja presión al interior del país ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en gran parte del país, con lluvias intensas en Puebla y muy fuertes en el Estado de México.

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