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Noticias de hoy 9 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Suspensión de actividades

El Gobierno decretó la implementación de trabajo a distancia a funcionarios públicos con sede en la Ciudad de México, además de la suspensión de clases el 11 de junio por el Mundial.

Lluvias en México

La tormenta tropical Cristina se localizará al sur de las costas de El Salvador y, aunque no afectará directamente a las costas mexicanas, contribuirá a un periodo de lluvias fuertes.

Colapsa Tlalpan

Integrantes de la CNTE bloquean carriles de Calzada de Tlalpan con dirección al Estadio Ciudad de México, lo que provoca complicaciones para cientos de automovilistas.

Bendice avión

El Papa León XIV entró a una cabina de avión para convivir con los capitanes; envió saludos y bendiciones a los cazas que lo escoltaban durante su viaje a Barcelona.

Artemis III

La NASA presentó a los cuatro astronautas que formarán parte de la misión Artemis III, la cual tiene el objetivo de probar los sistemas críticos necesarios para futuros alunizajes.

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