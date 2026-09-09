Noticias de hoy 8 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 8 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Prueba PISA: cómo nos fue

Cuatro de cada 10 estudiantes mexicanos evaluados en la prueba PISA no alcanzaron el nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias, según resultados dados a conocer hoy.

Aseguran túnel en Edomex

Autoridades aseguraron en Tultitlán, Estado de México, un túnel utilizado para el robo de combustible. No hubo detenidos.

Piden que FGR atraiga caso Manzo

A 10 meses del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, actual edil de Uruapan, pidió a la Fiscalía de la República atraer la investigación.

Reabren frontera

Reabrió la frontera de Sonora con Estados Unidos para exportar ganado, tras permanecer cerrada desde el 28 de agosto por problemas técnicos.

Muertes por ébola

Más de 3 mil 200 personas han muerto por el brote de ébola que continúa propagándose en el este de la República Democrática del Congo.

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