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Noticias de hoy 9 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Paquete Económico

El Gobierno federal pretende una recaudación de 9.2 billones de pesos mediante un mayor control fiscal y combate a las operaciones simuladas para el 2027.

Nacionalidad única

Con la mayoría de Morena, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para establecer una nacionalidad única en aspirantes a la presidencia.

Howard Lutnick

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no pudo viajar a México por condiciones meteorológicas. Conversará con la presidenta Claudia Sheinbaum por Zoom.

Violencia Culiacán

Nuevamente una serie de hechos violentos registrados encendieron las alertas en Culiacán, Sinaloa, donde se reportaron ataques a balazos contra inmuebles, vehículos incendiados, detonaciones y un asesinato.

Puente Concordia

UnoTV estrena Héroes de la Concordia, un documental sobre las víctimas de la explosión a un año del incidente en Iztapalapa.

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