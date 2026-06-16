Noticias de hoy 15 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 15 de junio de 2026, hasta las 19:00 horas:

CNTE toma casetas

La CNTE dio paso libre en las casetas de acceso a Ciudad de México. Hizo un llamado a la presidenta a reconsiderar el diálogo, e informó que el paro seguirá.

Segunda ronda de diálogo

Marcelo Ebrard informó que, pese a la insistencia de Trump en no renovar el T-MEC, hoy inició en Washington la segunda ronda de diálogo bilateral, que concluirá el 18 de junio.

Niños heridos

Ráfagas de viento levantaron un inflable en el Centro de Convenciones de Torreón, Coahuila. Al menos 10 niños resultaron heridos.

Casi los linchan

Una pareja que conducía en estado de ebriedad estuvo a punto de ser linchada en Tlaxcala tras provocar un accidente que dejó 7 lesionados.

Menores de edad, sin redes

A partir de 2027, Reino Unido prohibirá redes sociales a menores de 16 años. Esto incluye: TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat y YouTube.

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