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Noticias de hoy 15 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Paso libre

Un centenar de integrantes de la CNTE permite el paso libre a automovilistas. La policía no impide la actividad. “Paso libre… es un regalo de la CNTE”, dicen manifestantes.

Sin redes sociales

El gobierno de Reino Unido anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para reducir los riesgos asociados al uso de plataformas digitales.

Nueva etapa

Estados Unidos e Irán alcanzaron este lunes un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio, incluido el frente abierto en Líbano. Prevén firmar el documento el próximo viernes.

El más grande

Donald Trump aprovechará el 250 aniversario de la creación de Estados Unidos para celebrar el mitin “más grande de la historia” el próximo 4 de julio

Onda tropical 7

El Servicio Meteorológico Nacional informó que todos los estados de la República mexicana tendrán lluvias a lo largo de este lunes, como parte de los efectos de la onda tropical 7.

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