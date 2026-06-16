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Noticias de hoy 16 de junio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Paralizan Reforma

La CNTE continúa con sus protestas en la Ciudad de México y este martes bloquean el paso vehicular en Paseo de la Reforma, a la altura del cruce con Avenida Insurgentes.

Frustran atentado

El director del FBI confirmó que frenaron un presunto atentado planeado durante la pelea de la UFC, celebrada en la Casa Blanca durante el cumpleaños del presidente Donald Trump.

Reunión con el rey

Claudia Sheinbaum informó que prevé reunirse con el rey Felipe VI durante la visita que realizará a México para asistir al partido entre las selecciones de España y Uruguay.

Revelan alianza

Omar García Harfuch reveló que Rubén Oseguera Cervantes, el “Mencho”, mantenía una relación directa con una facción de los “Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Lluvias en México

Los 32 estados de la República mexicana mantendrán lluvias a lo largo de este martes, como parte de varios factores, entre los que se encuentran la onda tropical 7.

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