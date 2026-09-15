Noticias de hoy 15 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

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Ataque Tecámac

Sujetos dispararon contra una camioneta negra donde viajaba un asesor de la presidenta municipal de Tecámac, Rosy Wong, en el Estado de México.

Clima para hoy

Este martes 15 de septiembre se pronostican lluvias en los 31 estados del país, las cuales podrían ocurrir durante el Grito de Independencia.

Grito mundial

El Grito de Independencia se vivirá en ciudades de Estados Unidos, China Qatar, Italia, España, Francia y Reino Unido, con múltiples actividades.

Robot en desfile

Un robot y sistemas de armas remotas del Ejército Mexicano formarán parte del desfile Cívico Militar del 16 de septiembre en la Ciudad de México.

Uso de celular

Una sola distracción en el celular puede robar hasta 20 minutos de concentración, según el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.

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