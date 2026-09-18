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Noticias de hoy 18 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 13:00 horas

Sheinbaum y Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que habló con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aranceles y el acuerdo comercial entre ambos países.

El “Trompas”

Autoridades de Morelos detuvieron a Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, presunto feminicida de la joven española Claudia Tacoronte. El sujeto se rapó para cambiar su apariencia.

Feminicidio de Karla

Agentes detuvieron a Eduardo Issac “N” en Jalisco, presunto responsable del feminicidio de Karla, la estudiante de medicina reportada como desaparecida.

Diabetes y corazón

Las enfermedades del corazón y la diabetes prevalecen como las principales causas de muerte a nivel nacional hasta el primer trimestre del 2026, de acuerdo con el Inegi.

Billetes falsos

Autoridades federales advierten sobre un fraude con el uso de billetes “G5” que se ofrecen por internet. Habría penas de cárcel para quienes los usen.

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