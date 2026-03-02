Noticias de hoy 2 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado, hasta ahora, 555 muertos, según información de la Media Luna Roja Iraní.
La Secretaría de Seguridad dio a conocer que lograron detener a un sujeto identificado como el “Congo”, quien estaría implicado en el asesinato de Carlos Manzo.
Un nuevo frente frío se aproxima sobre el noroeste mexicano, lo que originará vientos fuertes y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Mañana, 3 de marzo, un eclipse total de Luna será visible desde México, permitiendo a los mexicanos observar el fenómeno conocido como “Luna de sangre“.
Shakira hizo historia en el Zócalo de la CDMX tras romper récord de asistencia y cantar ante 400 mil seguidores, cerrando así su gira por México de “Las Mujeres Ya No Lloran”.
