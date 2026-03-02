Noticias de hoy 2 de marzo 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:35 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Más de 500 muertos

El ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado, hasta ahora, 555 muertos, según información de la Media Luna Roja Iraní.

Detienen al “Congo”

La Secretaría de Seguridad dio a conocer que lograron detener a un sujeto identificado como el “Congo”, quien estaría implicado en el asesinato de Carlos Manzo.

Nuevo frente frío

Un nuevo frente frío se aproxima sobre el noroeste mexicano, lo que originará vientos fuertes y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Eclipse lunar

Mañana, 3 de marzo, un eclipse total de Luna será visible desde México, permitiendo a los mexicanos observar el fenómeno conocido como “Luna de sangre“.

Hace historia

Shakira hizo historia en el Zócalo de la CDMX tras romper récord de asistencia y cantar ante 400 mil seguidores, cerrando así su gira por México de “Las Mujeres Ya No Lloran”. 

