Noticias de hoy 27 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

| 12:51 | José Pablo Espíndola | Uno TV

Autoriza salida de Israel

Estados Unidos autorizó la salida de personal no urgente en Israel y de familiares del personal del gobierno estadounidense, tras evaluar riesgos de seguridad en la región.

Bill Clinton declarará

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, declarará ante el Congreso sobre su relación con Jeffrey Epstein. 

Mil armas canjeadas

La secretaria de Gobernación informó que en Sinaloa, del 1 de octubre de 2024 al 26 de febrero de 2026, se canjearon mil 219 armas de fuego de manera anónima.

Detienen a expresidente

La Fiscalía General del Estado de Campeche detuvo a Rodolfo “N”, expresidente municipal de Escárcega, Campeche, a quien se le acusa de peculado.

Netflix se retira  

Netflix anunció que no elevará su oferta de adquisición por Warner Bros. Discovery (WBD), tras considerar que la operación dejó de ser atractiva financieramente.

