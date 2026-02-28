Noticias de hoy 27 de febrero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 27 de febrero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Caída del “Mencho”

El Gobierno federal tiene identificados a cuatro liderazgos regionales que podrían asumir el control del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la caída del “Mencho”.

Accidente en la Siglo XXI

Un accidente sobre la autopista Siglo XXI, cerca de la caseta del municipio de Atlixco, Puebla, dejó 4 fallecidos y siete lesionados.

Bloqueo en Atizapán

Familiares de Renata Palmer realizaron un bloqueo en Atizapán para pedir que su asesinato, cometido por el youtuber el “Güero Bisnero”, sea reclasificado como feminicidio.

Caen con arsenal

La Marina detuvo a ocho personas en Puerto Vallarta, Jalisco, con un arsenal que incluía armamento, equipo táctico y de radiocomunicación.

Trump habla de Cuba

Trump aseguró que Cuba mantiene conversaciones con su gobierno por la situación crítica que vive, por lo que afirmó que “podría darse una toma amistosa de la isla”.

