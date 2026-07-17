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Noticias de hoy 17 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Sismo de 7.4

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes en Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional al suroeste de Ciudad Hidalgo. De acuerdo con el reporte, el movimiento ocurrió a las 08:48 horas.

Desmantelan red

La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, informó del desmantelamiento de la red de contrabando de combustible más grande que operaba en el país.

Nuevo ministro

Andy Burnham fue nombrado este viernes líder del Partido Laborista y asumirá el próximo lunes como primer ministro del Reino Unido, en sustitución de Keir Starmer, quien anunció su renuncia el pasado 22 de junio.

Muere Brenda Fricker

La actriz Brenda Fricker, recordada por interpretar a la Mujer Paloma que ayudó a Kevin McCallister en “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York”, murió a los 81 años en Dublín, Irlanda.

Lluvias en México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana. Sin embargo, las altas temperaturas no se detendrán en varios estados.

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