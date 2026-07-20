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Noticias de hoy 20 de julio 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Cadena perpetua

Ismael, el “Mayo”, Zambada fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, luego de declararse culpable en agosto de 2025 de diversos delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

“Falso positivo”

La FDA se retractó sobre el origen de los casos de la diarrea explosiva en Estados Unidos, luego de que asegurara que provenía de lechuga contaminada procedente de México. Se trató de un “falso positivo”, dijo.

Irán mantiene el contacto y esfuerzo diplomático con Estados Unidos para algún posible nuevo acuerdo, pese a la escalada de ataques entre ambos países.

La celebración

Los festejos por el triunfo de la selección española en el Mundial 2026 serán en la Plaza de Cibeles, donde se presentarán Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá, Viva Suecia y varios DJs.

“Avengers: Doomsday”

Marvel Studios finalmente liberó el primer tráiler oficial de “Avengers: Doomsday“. El adelanto reúne a héroes de distintas generaciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

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