Noticias de hoy 21 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 21 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Ataque por tierra

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, Donald Trump anunció que iniciará una nueva ofensiva contra los cárteles de la droga, asegurando que ahora lo hará por tierra.

Aplazan huelga

Tranviarios de la Ciudad de México aplazaron su huelga para el próximo 4 de febrero, para continuar las negociaciones laborales.

Falsificación de medicamento

Cofepris alertó por la falsificación de un lote del medicamento Entresto, para insuficiencia cardíaca. La presentación es una caja con 60 comprimidos de 100 miligramos.

Alertan por fraude

Alertan por la estafa “Currículum en revisión”: delincuentes te llaman por teléfono para un supuesto empleo, con la finalidad de obtener datos personales.

Citas para visa

La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que agilizará las citas para visa a quienes tengan boletos para el Mundial, siempre que hayan sido adquiridos en el sistema oficial FIFA Pass.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.