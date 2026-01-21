GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 21 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Trump insiste en Groenlandia

Donald Trump dijo que no usará la fuerza para tomar Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, pero insistió en que Estados Unidos debe tener la “propiedad” de la isla, durante su participación en el Foro Económico Mundial.

Arrancan desvíos por tren

En México, arrancan medidas viales por las obras del Tren México-Querétaro a partir del 24 de enero, con desvíos y cambios de rutas de transporte público.

Buscan a tres adolescentes

En Querétaro, continúa la búsqueda nacional de tres adolescentes desaparecidas tras salir de una Casa Hogar; una de ellas, Airam Joseline, ya fue localizada en Guanajuato

Alerta por Entresto falso

Cofepris lanzó una alerta sanitaria por la falsificación del medicamento Entresto, usado para tratar insuficiencia cardiaca, correspondiente al lote THP65, con caducidad febrero de 2026, y pidió no consumirlo.

Lluvias y tormentas hoy

Finalmente, para este miércoles 21 de enero, se prevén lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en gran parte del país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.