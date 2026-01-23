Noticias de hoy 22 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 22 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:
Tormenta invernal
Debido al frente frío 30 y a una tormenta invernal, gran parte de la República registrará bajas temperaturas. Se esperan hasta -15 grados en zonas serranas.
Robos en carreteras
Usuarios de diversas carreteras han reportado operativos y retenes falsos, donde delincuentes se hacen pasar por autoridades para robar y extorsionar.
Cae el “Bótox”
Fue detenido César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”. Es el principal extorsionador de limoneros en Michoacán; además, se le acusa de varios homicidios.
Gertz Manero
Con 10 votos, comisiones aprobaron el nombramiento de Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; el dictamen será discutido el lunes en la permanente.
Falsificación de medicamentos
Cofepris advirtió sobre la circulación de medicamentos falsificados, entre ellos algunos de uso común para la fiebre y gripe, como Mejoralito Pediátrico y Contac Ultra.
