Noticias de hoy 22 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 22 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Tormenta invernal

Debido al frente frío 30 y a una tormenta invernal, gran parte de la República registrará bajas temperaturas. Se esperan hasta -15 grados en zonas serranas.

Robos en carreteras

Usuarios de diversas carreteras han reportado operativos y retenes falsos, donde delincuentes se hacen pasar por autoridades para robar y extorsionar.

Cae el “Bótox”

Fue detenido César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”. Es el principal extorsionador de limoneros en Michoacán; además, se le acusa de varios homicidios.

Gertz Manero

Con 10 votos, comisiones aprobaron el nombramiento de Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; el dictamen será discutido el lunes en la permanente.

Falsificación de medicamentos

Cofepris advirtió sobre la circulación de medicamentos falsificados, entre ellos algunos de uso común para la fiebre y gripe, como Mejoralito Pediátrico y Contac Ultra.

