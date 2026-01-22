GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 22 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Detienen al “Bótox”

Autoridades federales detuvieron a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias el “Bótox”, presunto extorsionador de limoneros en Michoacán.

Lanza el Consejo de Paz

Donald Trump lanzó el Consejo de Paz, diseñado para cimentar la paz en Gaza, pero que podría asumir un papel más amplio en el mundo.

Desfile planetario

El próximo 28 de febrero se observará un desfile planetario en México; será posible localizar hasta seis planetas en el mismo día.

Advierten por fraude

Alertan por sitios web falsos que presuntamente venden boletos apócrifos para los conciertos de BTS, de su gira mundial 2026.

Rompe récord

“Sinners”, la cinta de época que mezcla horror, acción y vampiros, lidera la disputa por los Oscar con un récord de 16 nominaciones.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.