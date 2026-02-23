GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 23 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Detallan operativo

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Tejo, compartió la cronología del operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

Se desata violencia

Tras el abatimiento del “Mencho”, la violencia se desató en Aguililla, Michoacán, tierra donde nació el narco mexicano y donde aún vive parte de su familia.

Manda mensaje a México

Donald Trump dijo que México debe intensificar sus acciones contra los cárteles de droga tras la muerte del “Mencho”.

Paraliza Nueva York

Nueva York comenzó la semana paralizada por lo que autoridades describen como la peor tormenta invernal en una década.

Conciertos cancelados

Diversos conciertos y eventos culturales fueron cancelados tras la ola de violencia registrada en el estado de Jalisco y otros cercanos, tras la muerte del “Mencho”.

